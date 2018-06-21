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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Бизнес Камчатки получил 30 наград конкурса "Всероссийская марка. Знак качества XXI века"
Предприятия Камчатского края отмечены наградами конкурса «Всероссийская марка. Знак качества XXI века», сообщает официальный сайт Камчатского края. В 2018 году конкурс проводится в 39 раз и является одним из мероприятий Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий.
«В этом году 14 камчатских компаний получили высшие награды конкурса. 7 платиновых знаков качества и 16 золотых, семь паспортов «экологически чистый продукт». Это говорит о том, что предприятия и организации края не стоят на месте и развиваются, в том числе и компании, работающие в сфере услуг и агропромышленного комплекса. Что касается последних, при поддержке Губернатора Владимира Илюхина растет самообеспеченность Камчатки продуктами питания. Строятся новые фермы, появляются новые производители. Эту работу Правительство края несомненно продолжит», – сказала заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.
Отметим, впервые за последние несколько лет Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объема частных инвестиций в экономику. В 2017 году этот показатель в регионе составил 17,1%, в то время как в среднем по стране – 4,4%. Девять процентов из 17,1 пришлись на инвестиции резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, которые вложили в экономику Дальневосточного федерального округа более 90 миллиардов рублей.
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