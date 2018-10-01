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В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел аппаратное совещание, в ходе которого дал ряд поручений по реформированию структуры Правительства региона и снижению затрат на содержание органов власти, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Глава региона, в частности, сообщил, что подготовлена новая организационная структура и штатное расписание Правительства края. В ближайшие несколько дней руководители органов власти ознакомятся с этим документом и смогут высказать свои предложения.
«Будет полностью сокращено три министерства. Органы власти мы будем структурировать под конкретные отрасли, за которые будет отвечать один человек. Например, по сельскому хозяйству. Сейчас есть минсельхоз, есть министерство пищевой и перерабатывающей промышленности. Но не может сельское хозяйство отдельно работать от переработки и торговли. Поэтому они войдут в единое министерство. Моя цель - централизация управления, чтобы задачи, которые будут ставиться, не «расплывались» по разным ведомствам. Я хочу, чтобы за каждое порученное дело отвечало конкретное должностное лицо. Будем убирать дублирующие функции», - подчеркнул Сергей Фургал.
Кроме того, губернатор отметил, что будет значительно сокращено число заместителей председателя Правительства Хабаровского края.
Сергей Фургал также поручил министру финансов подготовить предложения по сокращению расходов на содержание госаппарата на 20-25%.
«Тратилось на содержание аппарата неразумно много. Тратиться будет на порядок меньше. Ровно столько, сколько это необходимо для эффективной работы», - отметил Сергей Фургал.
Автор фото - Вячеслав Реутов
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