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Предприятия Хабаровска задолжали работникам свыше полумиллиарда рублей зарплаты
Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии администрации города по вопросам решения проблем просроченной задолженности и.о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук. По его словам, несмотря на принятые меры, задолженность по зарплате продолжает расти.
Начальник управления экономического развития администрации города Александр Анисимов сообщил, что 20 предприятий задолжали 8 266 работникам 588,8 млн рублей. По его словам, 16 из 20 организаций-должников являются банкротами, на которых лежит 99 процентов общего долга. Экономически активные предприятия должны своим работникам 5,5 миллиона рублей, что составляет около одного процента от общей суммы.
За десять месяцев работодатели погасили 120 миллионов рублей задолженности по зарплате, но из-за того, что несколько крупных компаний находятся в критическом положении, общая сумма долга не сократилась.
"Львиную долю составляют долги двух крупнейших городских предприятий – Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») с суммой более 400 миллионов рублей и «Дальмостостроя», задолжавшего около 120 миллионов", - отметил А. Анисимов.
В ГВСУ № 6 полным ходом распродают имеющееся в распоряжении имущество и обещают до конца года погасить около трети задолженности и дальше выплачивать долги в соответствии с разработанным на предприятии графиком, выполнение которого контролирует целый ряд структур.
Исполнительный директор компании «Дальмостострой" Владимир Немиро рассказал о непростой ситуации на предприятии. Эта компания, которая построила больше всех мостов на Дальнем Востоке, находится в последней стадии банкротства. "Задолженность по зарплате образовалась из-за необходимости выплачивать зарплату и выходные пособия, - отметил В. Немиро. - Сейчас мы распродаем имущество, после завершения продажи долг закроем".
В реестр должников во втором полугодии попало и муниципальное предприятие МУП "Управление капитального строительства", что не красит мэрию. Однако здесь пообещали решить проблему быстро. Как пояснил представитель предприятия, городские застройщики в октябре снизили задолженность по зарплате в два раза. В ноябре будут приняты меры по санации, после чего долги будут полностью погашены.
В заседании комиссии приняли участие сотрудники администрации города, прокуратуры, налоговой инспекции и судебных приставов. Они определили свои задачи по борьбе с неплательщиками зарплат.
«Эффективный инструмент администрации города – административное давление. Необходимо создать для руководителей предприятий, которые не оплачивают труд работников, такие условия, чтобы у них «земля под ногами горела», и мы эту практику будем продолжать", - заявил С. Кравчук.
Олег Кульгин.
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