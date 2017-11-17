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В ФБУ "ДальНИИЛХ" в Хабаровске хотят по-тихому поменять руководство
Открытый конкурс на позицию директора ДальНИИЛХа поможет выбрать достойную кандидатуру из числа представителей отраслевой науки и снять вопросы, возникающие у коллектива института, считают в WWF России.
WWF России обеспокоен грядущей сменой руководства Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства — организацией высокого научного потенциала, труды которой являются основой лесной науки в дальневосточном регионе.
Получив письмо от профсоюзной организации ФБУ «ДальНИИЛХ» о тревожной ситуации, сложившейся в связи со сменой руководства, WWF России обратился к министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею Донскому. Была высказана просьба прислушаться к мнению профсоюзной организации и вмешаться в кадровую проблему. Для того, чтобы выбрать нового директора ФБУ «ДальНИИЛХ», необходимо обеспечить назначение руководителя этого научного учреждения по результатам открытого конкурса из числа достойных представителей отраслевой науки.
«Назначение на должность руководителя научного учреждения постороннего для отраслевой науки может привести к необратимым последствиям, в том числе — потере кадрового потенциала единственного на Дальнем Востоке отраслевого научно-исследовательского института лесного хозяйства», — говорится в обращении директора по природоохранной политике WWF России, д. г. н. Евгения Шварца к министру природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донскому.
По мнению WWF, в настоящее время наблюдается необоснованный отказ от проведения открытых конкурсов на позиции руководителей ведомственных учреждений Минприроды России, таких как директора отраслевых институтов, заповедников и национальных парков.
В случае проведения такого конкурса в ФБУ «ДальНИИЛХ» WWF России готов рекомендовать кандидатов в члены конкурсной комиссии.
Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства – единственное в Сибири и на Дальнем Востоке отраслевое научно-исследовательское учреждение, занимающееся вопросами использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, лесоведения, лесоводства, лесной экономики и экологии.
Фотография © Дмитрий Сычиков / WWF России
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