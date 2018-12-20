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14 Февраля 2019, 11:21 | Регион сегодня

В Хабаровском крае принят проект завода по производству сжиженного природного газа

Инвестор намерен вложить в реализацию проекта более 1,2 млрд рублей

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» одобрило проект компании «КРИОГЕНТЕХ» по строительству мини-завода по производству сжиженного природного газа на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Инвестор намерен вложить в реализацию проекта более 1,2 млрд рублей и создать 58 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Производительность завода составит 37,5 тысячи тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года. Поставщиком газа для производства будет АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

По мнению инвестора, спрос на данный вид топлива в Хабаровском крае обусловлен спецификой региона, где объекты промышленности, сельхозпроизводства и рекреации находятся на достаточном удалении от городских инфраструктур.

Сжиженный природный газ, как альтернативное моторное топливо, применяется для сельскохозяйственной техники и иных категорий транспортных средств, а также для котельных и бытовых нужд.  Одним из главных преимуществ является его экологичность - выбросы в атмосферу от использования СПГ ниже на 30 % в сравнении с бензином и дизельным топливом.  

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов отмечает: «Основополагающий принцип работы АО «КРДВ» - «единое окно» для инвесторов. В рамках действующей системы государственной поддержки инвестиционных проектов управляющая компания создает все условия, чтобы предприниматели могли комфортно работать и пользоваться необходимой транспортной, энергетической и инженерной инфраструктурой. Мы понимаем, что наличие инфраструктуры – это одно из основных условий деятельности резидентов ТОР, поэтому стараемся синхронизировать все процессы подключения с ходом реализации проектов».

Строительство новых объектов инженерной и автотранспортной инфраструктуры позволит реализовать на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» 14 инвестиционных проектов на общую сумму 12,5 млрд рублей и создать около 1,5 тысяч новых рабочих мест. В прошлом году здесь был построен пункт редуцирования газа, газопровод протяженностью 606,5 метра с максимальной нагрузкой 9243 кубометра в час и выполнен пуск газа на первый объект резидента. В декабре 2019 года будут завершены работы по строительству внутриплощадочных канализационных сетей протяженностью более 17 километров. Кроме того, на территории опережающего равзития «Хабаровск» в эксплуатацию введено 8 автомобильных дорог общей протяженностью более 16 километров.

Напомним, в настоящее время на площадках ТОР «Хабаровск» реализуется 30 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 22 млрд. рублей и планами создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  СПГ  Хабаровск  Ракитное  Газпром 


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