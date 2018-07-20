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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Августа, 17:17 |
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В Хабаровском крае инфляция в июле снизилась на 0,5 процента
Показатель инфляции в Хабаровском крае не превышает целевого значения Банка России, обозначенного вблизи 4%, но остается несколько выше, чем в целом по России, уровень которой в июле составил 2,5%, сообщили «Дальневосточному капиталу» в Хабаровском отделении ЦБ РФ.
Июльское замедление на 0,5% было обеспечено динамикой цен на продовольственные товары и услуги. Годовой темп прироста цен на продовольственном рынке края снизился до 2,5% по сравнению с 3,3% в июне, что обусловлено динамикой цен на плодоовощную продукцию. Значительно медленнее росли цены на овощи «борщевого набора», также продолжала снижаться стоимость макаронных и крупяных изделий, сахара, апельсинов.
В секторе услуг годовая инфляция замедлилась с 4,5% в июне до 3,7% в июле, наиболее заметно – на услуги высшего образования и зарубежного туризма.
По непродовольственным товарам годовая инфляция в июле составила 2,9% против 2,8% в июне. Влияние на ее уровень оказал рост цен на моторное топливо и табачные изделия. Наряду с этим ускорился рост цен на строительные материалы, электротовары, трикотажные изделия, медицинские товары, мебель.
«Основной причиной превышения уровня годовой инфляции в Хабаровском крае над общероссийским по-прежнему остаются высокие издержки на транспортировку и хранение в силу высокой зависимости от ввоза товаров из других регионов и из-за рубежа, а также цены на топливо», - отметил управляющий Отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Владимир Ковалёв.
Олег Кульгин.
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