|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:11 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дан старт "восточному обходу"
О строительстве нового транспортного пути заговорили еще в 2010 году после ввода в эксплуатацию трассы «Амур». Дальневосточная столица сразу же превратилась в своеобразный мост, соединивший две федеральные трассы: Чита – Хабаровск («Амур») и Хабаровск – Владивосток («Восток»). В результате через краевой центр, и без того задыхавшийся в пробках, хлынул поток транзитных автомобилей. Первые проекты дороги, которой дали рабочее название «восточный обход», появились в 2012 году. В то время заявленная стоимость не превышала 17 млрд рублей. После тщательных доработок идея становилась все более ощутимой - и дорогой. В итоге при подписании соглашения общая стоимость проекта превысила сорок миллиардов рублей.
Однако и значимость новостройки для экономики всего дальневосточного региона велика. Новая автомагистраль позволит освободить Хабаровск от транзитного транспорта, свяжет в единую магистраль федеральные трассы «Амур» и «Восток». станет важной транспортной составляющей территорий опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск», портов Хабаровского края
Срок действия концессионного соглашения - 15 лет. Работы по строительству автотрассы «Обход Хабаровска км 13 – км 42» планируется начать весной 2017 года, сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Протяженность новой магистрали составит почти 27 км. Общая стоимость проекта оценивается в 41,1 млрд рублей. Из них 18 млрд выделит федеральный бюджет, более 11 млрд направит правительство Хабаровского края, около 12 млрд рублей – частный капитал. Кроме этого, источником финансирования могут стать отчисления от системы «Платон». Проезд по трассе будет платным, пропускная способность составит 96 тысяч автомобилей в сутки.
Вера КАЛИНИНА, Журнал "Дальневосточный капитал"
- Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
- Новая территория опережающего развития будет создана в Хабаровском крае
- Инвестор Свободного порта построит угольный терминал мощностью 15 млн. тонн в год в Хабаровском крае
- В Хабаровске начал работу музей истории газификации Дальнего Востока
- В Хабаровском крае Кадастровая палата проведет экскурсию по электронным сервисам Росреестра
- Долги ТСО и промышленных предприятий Хабаровского края за услуги газоснабжения составили более 480 млн рублей
- Японские компании подтвердили намерения реализовать проект по развитию аэропортового комплекса Хабаровск (Новый)
- Хабаровский край заработал на отходах 300 миллионов
- Дан старт "восточному обходу"
- Комсомольску предписывают ускорение
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.