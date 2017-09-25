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Хабаровская генерация направила на капитальный ремонт энергоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3 62 млн рублей
В частности, энергетики отремонтировали проточную часть и опоры турбоагрегата, а также заменили кубы воздухоподогревателей и установили предохранительно-запорные клапаны на газовых горелках котлоагрегата. На выполнение всех работ компания направила 62 млн рублей.
По окончании ремонта энергетики провели подконтрольные испытания основного оборудования энергоблока. «После их анализа мы сделаем выводы об экономичности оборудования, - комментирует главный инженер Комсомольской ТЭЦ-3 Евгений Балашов. - Но уже сейчас можно говорить о том, что комплекс ремонтных работ, диагностика состояния основных узлов и механизмов повысили его надежность, что особенно важно в условиях начавшегося отопительного сезона».
Энергоблок №1 Комсомольской ТЭЦ-3 был пущен в эксплуатацию в 1988 году, наработав с тех пор более 152 тыс. часов. За это время оборудование выработало 21 793 млн. кВтч электроэнергии, 18 952 тыс. Гкал тепловой энергии.
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