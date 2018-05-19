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Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
Согласованные акции протеста намечены на 3 июле возле Правительства Хабаровского края, Законодательной думы региона и полпредства.
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» подал в администрацию краевого центра заявку на проведение протестной акции против повышения пенсионного возраста. Решение об этом было принято на внеплановом заседании, проведённом Президиумом ХКООП.
Акция запланирована на 3 июля, время акции – с 8:30. Для одновременного пикетирования профсоюзы выбрали три городские локации: напротив здания Правительства Хабаровского края, здания краевой Законодательной Думы и здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ.
«Многие сегодня используют ситуацию с пенсионной реформой в качестве возможности лоббирования собственных политических интересов. Однако нежелание россиян соглашаться с противоречивыми решениями законодательной власти не стоит рассматривать как акт гражданского неповиновения. Это, можно сказать, первый случай текущего тысячелетия, когда жители России, действительно несогласные, консолидировано выражают свою позицию. Профсоюзы уверены, что пенсионная реформа не может состояться при наличии системных проблем, решение которых правительством так и не найдено», - считает Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.
Олег КУЛЬГИН.
- Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
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