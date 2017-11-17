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Газификация Комсомольской ТЭЦ-2 позволила снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в 2,2 раза
В конце декабря 1987 года на Комсомольскую ТЭЦ-2 филиала «Хабаровская генерация АО «ДГК» впервые пришел природный сахалинский газ по магистральному газопроводу Оха - Комсомольск-на-Амуре.
Электростанция первой на материке начала использовать газ в промышленном масштабе. Это событие не только стало очень важным для развития энергетики Хабаровского края, но и положило начало газификации всего Дальнего Востока.
Реконструкция ТЭЦ для перевода на газовое топливо началась в 1985 году - строились газо-распределительная станция и газо-распределительные пункты, прокладывались газопроводы от ГРП до котельного цеха. К собственному оборудованию добавился большой объем дополнительного, в частности, арматуры, которую необходимо было подготовить для установки и провести испытания. Ремонтно-механический участок станции при участии предприятий города изготавливал нестандартное оборудование, параллельно велось обучение персонала.
Перевод 10 угольных котлов ТЭЦ на газовое топливо длился в течение двух лет – с 1987 по1989-й.
- Природный газ принес с собой неоспоримые преимущества: стабильность и надежность работы оборудования, повышение экономичности станции, возможность сделать ее красивее и чище, - говорит директор филиала Владимир Лариков. - Наконец, он значительно улучшил экологию города.
Газификация станции позволила Комсомольской ТЭЦ-2 снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в 2,2 раза.
Комсомольская ТЭЦ-2 снабжает тепловой энергией южную часть центрального административного округа города Комсомольск-на-Амуре. Ее установленная электрическая мощность составляет 222,5МВт, установленная тепловая мощность – 786 Гкал/час.
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