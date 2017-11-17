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На Хабаровской ТЭЦ-2 завершено строительство противопаводковой дамбы
Решение о строительстве гидротехнического сооружения на ХТЭЦ-2, расположенной на самом берегу Амура, было принято после масштабного наводнения 2013 года. Тогда уровень реки поднимался почти на метр выше максимально допустимой для станции отметки – до 808 см. Натиск большой воды приходилось сдерживать в течение нескольких дней силами сотрудников ТЭЦ и спасателей.
«В период наводнения принимались превентивные меры, - вспоминает директор ХТСК Сергей Нехороших. – Было демонтировано и поднято на метр и выше электрическое оборудование, чтобы станция смогла выжить при уровне воды 900 см. Люди работали по 12 часов сутки, сменяя друг друга: помимо выполнения своих основных обязанностей, занимались возведением дамбы из мешков с песком, откачивали прибывающую воду. Тогда неимоверными усилиями Хабаровскую ТЭЦ-2 удалось отстоять и не допустить возможного срыва начала отопительного сезона».
После ликвидации последствий наводнения было принято решение о строительстве противопаводковой дамбы, призванной не допустить повторения ЧС 2013 года.
Для этого был заказан проект реконструкции берегоукрепления ХТЭЦ-2. По нему предполагалось выравнивание линии берега и уход от пологого спуска. Для чего на территорию станции было завезено более 30 тысяч кубометров грунта, который после отсыпки по специальной технологии закрыли бетонными плитами. После этого по бровке дамбы возвели стену, протяженностью 517 метров и на метр выше уровня воды, стоявшего в пик наводнения 2013 года. Помимо этого, на территории ТЭЦ построен резервуар, емкостью 125 кубометров. Он призван подстраховать дамбу в случае большого наводнения. По проекту даже при переливе через гидротехническое сооружение речная вода будет накапливаться в резервуаре и при помощи дренажных насосов откачиваться обратно в Амур.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Досье "Дальневовосточного капитала": Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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