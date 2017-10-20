Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 30 Октября, 17:01 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 67 р.
100 JPY 5000 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Нефтегазовая отрасль за год не потеряла на Дальнем Востоке ни одного проекта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2017

Регион сегодня
30.10 |
В Приморье собрались решить проблемы утилизации ТБО и очистки морских акваторий
30.10 |
Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены
30.10 |
Cтатус национального события 2018 года присвоен празднику "День вулкана" на Камчатке
30.10 |
О кооперации на "дальневосточных гектарах" все желающие узнают из сети
30.10 |
В Хабаровском крае завершено строительство автодороги "Лидога – Ванино"
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 11:00
Конгресс рыбаков во Владивостоке подсветил квоты и уловы лососевых Международный конгресс рыбаков, прошедший во Владивостоке, собрал представителей 14 стран
статьи раздела
Часовой пояс
20 Октября 2017, 10:30
Сахалину прописали СПГ В Южно-Сахалинске прошла ежегодная уже 21-я Международная конференция "Нефть и газ Сахалина 2017", организаторами которой выступают Институт Адама Смита и правительство Сахалинской области.
статьи раздела
Партнеры
20 Октября 2017, 09:00
Малый бизнес на Дальнем Востоке открывается "часто и живет недолго" К 2030 году доля малого бизнеса в российском ВВП должна увеличиться в два раза
статьи раздела
Партнеры
17 Октября 2017, 15:56
На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока Тема развития цифровой экономики, поднятая президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ на Восточном экономическом форуме год назад, получила свое продолжение и на форуме 2017 года. Эксперты отметили, что географическая близость к странам - лидерам цифровой экономики, таким как Республика Корея, Япония, Сингапур, позволяет Дальнему Востоку быстрее других российских регионов привлечь новые технологические решения, адаптировать их и развить цифровые компетенции. Но для этого необходима инфраструктурная подготовленность дальневосточных территорий.
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:53
Регион с компетенциями и руками Строить новую экономику Приморья помогает сотрудничество предприятий и учреждений образования в сфере подготовки кадров
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
30 Октября 2017, 14:58 | Регион сегодня

О кооперации на "дальневосточных гектарах" все желающие узнают из сети

8-9 ноября в Хабаровске пройдет первая Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на "дальневосточных гектарах".

Трансляцию этого масштабного мероприятия проведут в интернете. Посмотреть конференцию можно будет на сайтах Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Правительства Хабаровского края, ряда профильных вузов страны при поддержке Центросоюза России, а также на канале программы «Дальневосточный гектар» в YouTube.

Конференция соберет лучших экспертов-практиков в области кооперации со всей страны – всего более 200 человек. Главная цель мероприятия - рассмотреть передовой опыт в поддержке малых форм хозяйствования и кооперации, а также представить новые механизмы сбыта произведенной продукции. Основными вопросами программы станут: меры поддержки малых форм хозяйствования и кооперативов, создание межрегионального кооператива, формирование электронной площадки сбыта, функционирование экспортно-ориентированных кооперативов, агрегация продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах», взаимодействие с торговыми сетями, продвижение дальневосточных брендов в другие субъекты Российской Федерации и за границу, механизмы снижения стоимости строительства жилья в рамках кооперации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Помимо деловой программы в конференции предусмотрена образовательная часть. Ведущие эксперты в области кооперации и продвижения поделятся опытом с участниками программы «дальневосточный гектар». Спикерами станут сразу несколько специалистов. Так, президент Национальной ассоциации производителей региональных продуктов Иван Меркулов выступит с лекцией «Продукты с географическими индикаторами как основа развития экономики региона». Президент РСО ревизионных союзов с/х кооперативов «Агроконтроль» Андрей Морозов осветит вопросы создание сельскохозяйственных кооперативов. О строительстве на «дальневосточном гектаре» расскажет исполнительный директор Союза сельских строителей России «Мой дом» Ирина Карандина. А гендиректор Межрегионального центра стратегического консалтинга Анна Ярцева научит, как использовать для продвижения бренда целевую аудиторию.

Посмотреть образовательную часть программы можно будет 8 ноября в 14.00 по хабаровскому времени (в 07.00 по московскому) на канале программы «Дальневосточный гектар» в YouTube (ссылка). Программа конференции размещена на сайте Адрес для регистрации в качестве участника: coop-hectare@hcfe.ru.

Напомним, Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточных гектарах» организована АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» совместно с Правительством Хабаровского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар  трансляция 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Отрасль
17 Октября 2017, 15:12
Игорь МЕЛЬНИКОВ: Рыбаки могут уверенно рассчитывать на иваси В ближайшие 10-15 лет демографический взрыв тихоокеанской сардины может стать для рыбаков либо большим благом, либо огромным разочарованием
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:08
К марикультуре подошли вплотную Справедливый акцент решили поставить на развитии марикультуры в Приморском крае
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 15:04
Инвестиции по соседству с природой Ученые ДВО РАН считают, что особо охраняемые природные территории (ООПТ) не мешают развивать экономику
статьи раздела
Проект ДК
17 Октября 2017, 14:57
Акцент на береговую зону Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития
статьи раздела
Вкус жизни
17 Октября 2017, 14:51
Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства Директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда памяти Роман РОМАНОВ организовал этим летом экспедицию в одно из самых страшных мест на ГУЛАГовской карте Колымы - "Бутугычаг".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика