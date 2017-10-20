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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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О кооперации на "дальневосточных гектарах" все желающие узнают из сети
Трансляцию этого масштабного мероприятия проведут в интернете. Посмотреть конференцию можно будет на сайтах Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Правительства Хабаровского края, ряда профильных вузов страны при поддержке Центросоюза России, а также на канале программы «Дальневосточный гектар» в YouTube.
Конференция соберет лучших экспертов-практиков в области кооперации со всей страны – всего более 200 человек. Главная цель мероприятия - рассмотреть передовой опыт в поддержке малых форм хозяйствования и кооперации, а также представить новые механизмы сбыта произведенной продукции. Основными вопросами программы станут: меры поддержки малых форм хозяйствования и кооперативов, создание межрегионального кооператива, формирование электронной площадки сбыта, функционирование экспортно-ориентированных кооперативов, агрегация продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах», взаимодействие с торговыми сетями, продвижение дальневосточных брендов в другие субъекты Российской Федерации и за границу, механизмы снижения стоимости строительства жилья в рамках кооперации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Помимо деловой программы в конференции предусмотрена образовательная часть. Ведущие эксперты в области кооперации и продвижения поделятся опытом с участниками программы «дальневосточный гектар». Спикерами станут сразу несколько специалистов. Так, президент Национальной ассоциации производителей региональных продуктов Иван Меркулов выступит с лекцией «Продукты с географическими индикаторами как основа развития экономики региона». Президент РСО ревизионных союзов с/х кооперативов «Агроконтроль» Андрей Морозов осветит вопросы создание сельскохозяйственных кооперативов. О строительстве на «дальневосточном гектаре» расскажет исполнительный директор Союза сельских строителей России «Мой дом» Ирина Карандина. А гендиректор Межрегионального центра стратегического консалтинга Анна Ярцева научит, как использовать для продвижения бренда целевую аудиторию.
Посмотреть образовательную часть программы можно будет 8 ноября в 14.00 по хабаровскому времени (в 07.00 по московскому) на канале программы «Дальневосточный гектар» в YouTube (ссылка). Программа конференции размещена на сайте Адрес для регистрации в качестве участника: coop-hectare@hcfe.ru.
Напомним, Всероссийская конференция по кооперации и малому предпринимательству на «дальневосточных гектарах» организована АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» совместно с Правительством Хабаровского края.
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