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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Уникальные проекты больших коллективов
Первые отчеты о формате использования полученного гектара, согласно закону, должны быть предоставлены спустя три года после начала его использования. Как напомнил недавно полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, в этом году стартует декларационная кампания по освоению «дальневосточных гектаров». А это значит, что первые получатели могут уже в ближайшее время продемонстрировать официально свои результаты.
Как сообщало ранее Минвостокразвития, одно из обязательных требований - вложение средств в освоение участка за 5 лет более 50 тыс. рублей. По условиям предоставления «дальневосточного гектара, после 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, землю можно оформить в собственность или длительную аренду. Другой критерий - наличие объекта капитального строительства или объекта незавершенного строительства на предоставленном земельном участке. В последнем случае степень готовности должна составлять не менее 50 процентов.
Актуальный выбор
Прошедшие три года были наполнены активной работой по доработке законодательства и корректировке практики передачи земли в пользование для повышения привлекательности дальневосточной земли для частных инвестиций. В итоге, за это время в федеральном округе в общей сложности было заключено свыше 50 тыс. договоров с новыми пользователями, при этом самым популярным дальневосточным регионом у заявителей неизменно был Приморский край. Только обращений в Приморье поступило свыше 50 тысяч. Это более трети от общего количества заявлений, поданных гражданами на всем Дальнем Востоке. Свыше 14 тыс. гектаров в крае выдано новым пользователям. За время работы этой программы бесплатный участок земли в Приморье получили жители 81 региона России.
Наиболее популярные виды деятельности на выбранных гектарщиками участках в регионе определились с самого начала. Первыми проявили интерес пчеловоды, закрепившие за собой участки земли, где располагались пасеки. Это были не столько новые инвестиции, сколько возможность довести юридически до конца уже созданные мелкие хозяйства. По словам пасечников, закон о дальневосточном гектаре позволил им чувствовать себя более защищенными от любых претензий на землю под пасекой. А с подобными претензиями раньше им приходилось сталкиваться и даже терять участки по требованию неожиданных собственников земли. Теперь же, получив свой гектар, они вложили средства в его обустройство. Например, в Ханкайском районе пчеловоды, скооперировавшись, отсыпали собственными силами и средствами дорогу к пасекам.
Еще одним распространенным среди гектарщиков-фермеров видом деятельности стало сельхозпроизводство. Получив благодаря закону о дальневосточном гектаре, как правило, дополнительные участки земли к уже имеющимся, эти пользователи расширили свои пахотные и пастбищные площади. В Ханкайском районе фермеры, например, построили мини птицеферму, а в Михайловском районе засеяли несколько гектаров соей. Впрочем, не только под это используются полученные участки. Нередки случаи, когда фермер строит на них хозяйственные и производственные объекты.
- Наша семья в 2017 году получила почти 4 гектара по программе «Дальневосточный гектар» - рассказывает фермер Анна ИЛЬИНА из Красноармейского района. - На этих гектарах мы строим сейчас производственную базу и жилое помещение. Уже построили склад, где храним зерно. Планируем построить еще два зернохранилища и в дальнейшем надеемся, что разместим еще свиноферму на этих землях. Если бы не программа, то эти земли мы не смогли бы получить никак, поскольку по кадастровой стоимости их покупать нам не по силам. Нам помогли погектарной поддержкой из бюджета. Еще нас подключили к электросетям, проложили линию почти на 2 километра. А вот льготными кредитами по программе «Почта банка» мы воспользоваться не смогли, поскольку той техники, которая нам была нужна, в этой программе не было.
Совместные проекты выходят на старт
Приморский край предлагает получателям «дальневосточного гектара» целый список мер поддержки. По данным пресс-службы администрации края, существует около 20 таких мер, которые помогут в ведении предпринимательской деятельности, сельскохозяйственных работах и при возведении на гектаре индивидуального жилья. Это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Конечно, не все эти меры вписываются в планы гектарщиков, тем не менее, воспользоваться той или иной помощью при необходимости могут многие участники программы. На Дальнем Востоке до января 2019 года в целом этими мерами воспользовались около 1,8 тысяч получателей «дальневосточных гектаров», на сумму около 523 млн рублей.
Обладателями участков становятся как индивидуальные граждане, так и группы лиц, которые планируют осваивать землю под различные проекты. Причем все чаще появляются совместные проекты участников программы «Дальневосточный гектар». Например, в Приморье есть опыт создания спортивных объектов - в Ханкайском муниципальном районе на 13 гектарах идет строительство детско-юношеского спортивного клуба «Олимп». Другой пример - на объединенных участках общей площадью 16 гектаров, расположенных в районе села Алексеевка Надежинского района Приморского края, предприниматели планируют разбить виноградники, рекреационную зону и построить винодельню.
- Мы уже несколько лет увлекаемся виноградарством - у нас есть относительно небольшой земельный участок, где мы выращиваем виноград, пробуем различные сорта в дальневосточном климате. А теперь появилась земля, на которой можно воплотить мечту - построить семейную винодельню с собственным виноградником. Наша цель - создать уникальное вино с дальневосточным характером. Мы уже разработали бренд, а нашим символом станет уссурийский тигр, - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Дмитрий ИВАНОВ.
По словам Дмитрия, первый урожай, пригодный для виноделия, ожидается в 2024 году. Но помимо самого виноградарства предприниматели планируют использовать туристический и рекреационный потенциал удачного во всех смыслах места. На участке, по их расчетам, расположится небольшая гостиница, а также семейный ресторан, что привлечет в край туристов и ценителей таких уникальных продуктов. В планах предпринимателей проводить мастер-классы, мероприятия, праздники и арт-вечеринки.
Но, пожалуй, наиболее крупный и интересный коллективный проект на «дальневосточных гектарах» реализуется в Шкотовском районе на территории между селами Стеклянуха и Новороссия. Сейчас в пользовании у участников проекта более 80 гектаров земли. И они рассчитывают в нынешнем сельскохозяйственном сезоне обработать их полностью. Планы их уходят на несколько лет вперед. Ведь по их расчетам, на освоение этой земли, создание сада и пасеки, строительства фермы и других экономических объектов потребуется порядка 5 - 6 лет. А для того, чтобы проект оброс инфраструктурой, домами, парковками и прочими атрибутами развитого поселения - еще больше. Тем не менее, этот проект может выстроить один из самых современных населенных пунктов региона и привлечь еще больше участников в проект.
Закон не стоит на месте
Закон о гектаре продолжает меняться, в силу вступают новые поправки. С конца прошлого года «дальневосточный гектар» стал доступен участникам госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ сооте- чественников, проживающих за рубежом. Приморский край в этой связи с ознакомительными целями посетила группа старообрядцев из Латинской Америки.
Кроме того, вступили в силу еще ряд поправок. Для тех, кто использует землю под индивидуальное строительство, новая поправка, вступившая в силу буквально месяц назад, позволяет досрочно оформить территорию в пользование при условии строительства дома на выделенном гектаре. А индивидуальное жилищное строительство - это еще один популярный вид использования «дальневосточного гектара». Порядка 42% участников программы «Дальневосточный гектар» на Дальнем Востоке получили участок для того, чтобы строить себе жилье. Часто этот вид землепользования совмещается с другим видом - созданием собственного хозяйства или бизнеса в иных сферах.
В этом отношении интересен опыт приморского предпринимателя Максима ГУБИНА, получившего земельный участок по программе «Дальневосточный гектар» в 2017 году. На участке он довольно быстро построил собственный дом и в этом же году успел переехать туда вместе со своей семьей. Получив собственный опыт строительства надежного и недорогого дома, он запускает проект по организации производства каркасных домов. В планах предпринимателя - создание дополнительного производственного цеха.
Фото автора
Елена АБАШЕВА
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