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Резидент ТОР "Южная" обеспечит мясом и молочной продукцией Сахалин
1 сентября в преддверии открытия второго Восточного экономического форума АО «Корпорация развития Дальнего Востока» публично подписала соглашение с компанией ООО «Грин Агро-Сахалин» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Южная».
«Грин Агро-Сахалин» будет выращивать сельскохозяйственные культуры, производить комбикорм, весь ассортимент молочной продукции, в том числе и твердые сыры, а также мясо крупного рогатого скота и полуфабрикаты из него.
«Мы являемся якорным резидентом ТОР «Южная». Здесь будет создано предприятие полного цикла – от выращивания сырья для кормов и до производства молока. Мы будем независимы от поставщиков, что играет стратегическую роль для продовольственной безопасности Сахалинской области и обеспечении местных жителей свежей мясной и молочной продукцией», - рассказал генеральный директор ООО «Грин Агро-Сахалин» Александр Беккер.
Цель проекта – удовлетворить растущий потребительский спрос на качественное молоко и молочную продукцию, соответствующую высоким мировым экологическим и санитарным стандартам. Новые технологии по содержанию крупнорогатого скота, которые будут применяться, позволят избежать сезонные спады производства и поддерживать постоянный уровень качества.
Напомним, на данный момент в ТОР и СПВ уже реализовано 11 различных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 10,7 млрд рублей, трудоустроено – 1472 человек. Каждый из них является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения. С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 295 заявок, на общую сумму более 694 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 51 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 176 компании, с объемом инвестиций более 508 млрд рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.
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