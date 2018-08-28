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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 09:51 |
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На Сахалине на публичные торги выходят морские деликатесы, добытые в шестимильной зоне
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров обсудил с рыбопромышленниками региона вопросы обеспечения населения области морскими деликатесами по доступным ценам и повышению налоговой эффективности экспорта морепродуктов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На встрече присутствовали представители предприятий, вылавливающих основные объемы морского ежа, колючего краба, травяной креветки в 6-мильном морском прибрежном поясе островов Сахалинской области.
Речь шла о поставках на рынок региона живых и охлажденных биоресурсов, добытых в прибрежной зоне, и продукции из них. Особое внимание было уделено морскому ежу. В настоящее время данный деликатес практически отсутствует на российском рынке. Добытый на островах области, он напрямую отправляется на экспорт в Японию.
- Морской еж - пока не раскрученный товар на российском рынке. Зато его очень охотно и практически за бесценок скупает Япония. Основная прибыль от промысла морского ежа образуется не в месте его промысла, а в месте продажи. Прибыль оседает в соседнем государстве. Задача, которую ставит перед нами глава региона Олег Кожемяко, сделать доступным для населения области все, что добывается в наших водах. А также уйти, в рамках реализации новой экономической политики области, от сырьевой экономики, - сказал Игорь Быстров.
По его словам, на первом этапе необходимо увеличить долю добавленной стоимости, образуемой в области. Перенос торговых операций на территорию региона, проведение публичных торгов позволит существенно увеличить валютную выручку от экспорта сахалинского биоресурса.
В ходе совещания была достигнута договоренность об организации аукционной торговли морским ежом. До 1 ноября все предприятия, специализирующиеся на промысле данного вида биоресурсов, должны будут зарегистрироваться на аукционной площадке и выставить до 10% улова на торги.
- Мы организуем аукционную продажу ежа пока в экспериментальном порядке. Необходимо детально изучить договорную систему, чтобы все сделки с куплей-продажей сахалинских биоресурсов были прозрачны и проходили на территории нашего региона. Это позволит существенно повысить цены. Полагаю, что в 2017 году мы полностью откажемся от прямых поставок за рубеж по объектам этой группы. Кроме того, на публичные торги мы будем выставлять трубач, гребешок и колючий краб в живом и охлажденном виде. В то же время мы планируем расширять поддержку предприятий, поставляющих деликатесную продукцию на внутренний рынок области, что позволяет существенно снижать цены, - подчеркнул заместитель председателя правительства.
Принять участие в торгах на сахалинском аукционе смогут как российские, так и иностранные компании. Большой интерес к островной рыбной бирже проявляют не только японские бизнесмены, но и переработчики из Южной Кореи и Китая. По словам Игоря Быстрова, открытие торгов для региона имеет большое экономическое значение. Аукционы позволят вернуть финансовые потоки, вырученные от продажи островных деликатесов, на территорию области.
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