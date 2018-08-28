На Сахалине на публичные торги выходят морские деликатесы, добытые в шестимильной зоне

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 07 Сентября, 09:51 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68 р.
1 EUR 79 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
07.09 |
Всероссийский форум для предпринимателей стартовал в Приамурье
07.09 |
Глава Приамурья предложил дать поручение Правительству страны о субсидировании ряда авиасообщений
07.09 |
Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
07.09 |
"Российские железные дороги" сформировали программу по созданию мостового перехода с Сахалина на материк
06.09 |
Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Октября 2016, 15:15 | Регион сегодня |

На Сахалине на публичные торги выходят морские деликатесы, добытые в шестимильной зоне

Перенос торговых операций на территорию Сахалина, проведение публичных торгов позволит существенно увеличить валютную выручку от экспорта сахалинского биоресурса.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров обсудил с рыбопромышленниками региона вопросы обеспечения населения области морскими деликатесами по доступным ценам и повышению налоговой эффективности экспорта морепродуктов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

На встрече присутствовали представители предприятий, вылавливающих основные объемы морского ежа, колючего краба, травяной креветки в 6-мильном морском прибрежном поясе островов Сахалинской области.

Речь шла о поставках на рынок региона живых и охлажденных биоресурсов, добытых в прибрежной зоне, и продукции из них. Особое внимание было уделено морскому ежу. В настоящее время данный деликатес практически отсутствует на российском рынке. Добытый на островах области, он напрямую отправляется на экспорт в Японию.

- Морской еж - пока не раскрученный товар на российском рынке. Зато его очень охотно и практически за бесценок скупает Япония. Основная прибыль от промысла морского ежа образуется не в месте его промысла, а в месте продажи. Прибыль оседает в соседнем государстве.  Задача, которую ставит перед нами глава региона Олег Кожемяко, сделать доступным для населения области все, что добывается в наших водах. А также уйти, в рамках реализации новой экономической политики области, от сырьевой экономики, - сказал Игорь Быстров.  

По его словам, на первом этапе необходимо увеличить долю добавленной стоимости, образуемой в области. Перенос торговых операций на территорию региона, проведение публичных торгов позволит существенно увеличить валютную выручку от экспорта сахалинского биоресурса.

В ходе совещания была достигнута договоренность об организации аукционной торговли морским ежом. До 1 ноября все предприятия, специализирующиеся на промысле данного вида биоресурсов, должны будут зарегистрироваться на аукционной площадке и выставить до 10% улова на торги.

- Мы организуем аукционную продажу ежа пока в экспериментальном порядке. Необходимо детально изучить договорную систему, чтобы все сделки с куплей-продажей сахалинских биоресурсов были прозрачны и проходили на территории нашего региона. Это позволит существенно повысить цены. Полагаю, что в 2017 году мы полностью откажемся от прямых поставок за рубеж по объектам этой группы. Кроме того, на публичные торги мы будем выставлять трубач, гребешок и колючий краб в живом и охлажденном виде. В то же время мы планируем расширять поддержку предприятий, поставляющих деликатесную продукцию на внутренний рынок области, что позволяет существенно снижать цены, - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Принять участие в торгах на сахалинском аукционе смогут как российские, так и иностранные компании. Большой интерес к островной рыбной бирже проявляют не только японские бизнесмены, но и переработчики из Южной Кореи и Китая. По словам Игоря Быстрова, открытие торгов для региона имеет большое экономическое значение. Аукционы позволят вернуть финансовые потоки, вырученные от продажи островных деликатесов, на территорию области. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: экспорт  биоресурсы  рыбная отрасль 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика