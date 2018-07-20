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20 Ноября 2015, 13:23 | Регион сегодня

Общая стоимость лотов, выставленных на продажу в рамках рыбной биржи на Сахалине, достигла суммы в полмиллиарда рублей

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Игорь Быстров на выездном совещании рабочей группы участников этого новаторского проекта в Южно-Сахалинске. В ее состав входят представители региональной власти и Сбербанка.

Напомним, по инициативе Губернатора Олега Кожемяко в островном регионе запушен проект создания рыбной биржи. Ее основное преимущество – прямой контакт продавцов и покупателей продукции. За счет исключения посредников, каждый из которых стремится заработать, можно добиться снижения конечной стоимости для потребителей. Операторами проекта стали власти региона и Сбербанк. Соглашение об этом подписали в сентябре на полях Восточного экономического форума во Владивостоке Олег Кожемяко и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Вскоре заработала специально созданная торговая секция «Рыбный рынок» на универсальной электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Первые торги состоялись уже 21 сентября. Вторым этапом реализации проекта станет создание на базе Корсаковского порта полноценного рыбного кластера с логистическим центром, холодильным оборудованием, складскими помещениями, грузопассажирским терминалом.

На заседании рабочей группы обсуждались возможности улучшения работы биржи. В частности, речь шла об упрощении и ускорении оформления сделок. В разговоре смогли принять участие и представители крупных торговых сетей, и рыбопромышленники. В результате выявилась важная проблема. Рыбаки поставляют на биржу свой товар, например, свежемороженую рыбу блоками по 10-11 килограммов. А торговым организациям нужна гораздо более мелкая розничная расфасовка.

- После сегодняшней встречи мы определимся с наименованиями и спецификациями товаров, в которых нуждается наша отечественная торговля, и надеюсь, сможем быстро переориентироваться с помощью наших перерабатывающих предприятий, - сказал Игорь Быстров. – Рыбный кластер, который мы сегодня создаем на территории Корсаковского порта, ориентирован на сбор, хранение и переработку рыбной продукции. В частности, фасовку ее в соответствии с требованиями торговли. Это даст нам возможность сразу же разделывать рыбу, добытую у берегов Сахалина, фасовать и замораживать ее. А размораживаться она будет уже на кухне у хозяйки. В итоге мы избежим повторения процедуры замораживания и размораживания продукции, значит, сохраним ее качество.

Игорь Быстров отметил, что увеличению оборота рыбной биржи будет способствовать выполнение поручений Президента России, которые он дал по итогам посвященного теме рыбохозяйственного комплекса заседания Президиума Государственного Совета 19 октября 2015 года.

- Открываются новые возможности для реализации и дальнейшего развития нашего совместного со Сбербанком проекта, - сказал он. - Президент поставил перед Правительством страны задачу - представить предложения по отправке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны в рефрижераторных контейнерах морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. А также продумать меры по выравниванию железнодорожного тарифа на перевозку грузов в универсальных и рефрижераторных контейнерах, чтобы исключить сезонный рост цен на перевозку рыбы. Предполагается рассмотреть и возможность субсидирования. Я думаю, что благодаря этому сахалинская рыба - навага, камбала, минтай, горбуша, треска - по доступным ценам появится в продаже и в других регионах нашей страны. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: рыбная биржа  Сбербанк 


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