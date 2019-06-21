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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 02 Июля, 13:29 |
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По результатам аукциона определен объем квот под строительство судов и берегового завода "Русской Рыбопромышленой Компании"
По результатам аукциона, проведенного в рамках государственной программы инвестиционных квот, определены доли квоты на вылов ВБР под проекты «Русской Рыбопромышленной Компании»: строительство четырех рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйствнного бассейна и берегового завода на Северном рыбохозяйственном бассейне.В
По завершении строительства судов квота компании на вылов минтая и сельди будет увеличена более, чем на 80 тысяч тонн, с вводом в эксплуатацию завода квота на вылов трески и пикши вырастет на тысячу тонн.
«Результаты аукциона открывают возможности для расширения инвестиционной программы РРПК, которая активно реализуется сегодня,В - прокомментировал генеральный директор РРПКВ Фёдор Кирсанов. – Мы уже заметно продвинулись в строительстве серии из шести супертраулеров, а также двух рыбоперерабатывающих заводов,В квоты под которые закреплены в рамках предыдущих раундов программы инвестквот. Сегодня мы с уверенностью можем говорить об эффективности механизма инвестиционных квот, благодаря которым возрождается отечественное судостроение, строительство береговых перерабатывающих мощностей, обновляется промысловый флот, который ждал этого несколько десятилетий».
Новые суда будут построены на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), где сегодня ведется строительство серии из шести судов для РРПК. Каждое из судов рассчитано на вылов и переработку более 50 тысяч тонн рыбы в год. Первые из российских супер траулеров будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.
Строительство завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки запланировано в Мурманске, где сегодня РРПК совместно с ГК «Агама» возводит предприятие «Русская треска» мощностью более 50 тонн в сутки.
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- По результатам аукциона определен объем квот под строительство судов и берегового завода "Русской Рыбопромышленой Компании"
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