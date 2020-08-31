Работники нефтяной отрасли встречают профессиональный праздник

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 08 Сентября, 11:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 75.59 р.
1 EUR 89.48 р.
100 JPY 71.21 р.
10 CNY 11.07 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
07.09 |
Коронавирусное закулисье
07.09 |
Помощь – благородное дело
07.09 |
На самом деле
07.09 |
Сбербанк создает дочернюю компанию Sber Automotive Technologies
04.09 |
ВТБ в Приморье возглавил Виктор Кузьменко
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
07 Сентября 2020, 11:57 | Компании |

Работники нефтяной отрасли встречают профессиональный праздник

Группа компаний "ННК" поздравляет работников отрасли с Днем нефтяника

Традиционно День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в первое сентябрьское воскресенье. Это профессиональный праздник представителей разнообразных специальностей отрасли: геологоразведчиков и буровиков, инженеров и строителей, транспортников и технологов –​ всех, кто связал свою судьбу с добычей и переработкой нефти и газа.

В преддверии праздника, который можно считать всенародным – именно на нефти и газе строится сегодня экономика страны, позволяющая отстаивать общенациональные, государственные интересы России, обеспечивать ее энергетическую безопасность - ​ всегда принято подводить итоги, говорить об успехах и ставить новые цели.

На Дальнем Востоке один из крупнейших брендов, которыми представлена нефтяная отрасль, - ННК. Группа ННК – вертикально-интегрированный холдинг, куда входят более двух десятков предприятий разведки, добычи и переработки нефти, а также производства и сбыта нефтепродуктов, расположенные в экономически значимых регионах России.

Предприятия отрасли в ДФО обеспечивают регион высококачественным моторным топливом оптом и в розницу через собственную разветвленную сеть АЗС под маркой ННК. Сбытовые общества в Бурятии и на Камчатке, в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае реализуют нефтепродукцию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода – флагмана отечественной нефтяной промышленности на Дальнем Востоке, также входящего в Группу ННК.

В этом году нефтяники отмечают профессиональный праздник в непростой обстановке. Пандемия и мировой нефтяной кризис бросили отрасли новые серьезные вызовы. Однако запас прочности и способность нефтяников решать задачи любого уровня сложности обеспечивают достойное прохождение этого периода. Несмотря ни на что ННК продолжает поступательное движение вперед, реализуя уникальные нефтегазовые проекты, развивая отечественные высокие технологии, инвестируя в социально-экономический рост регионов, пополняя федеральный бюджет.

Важной частью имиджа любой компании являются ее ключевые ценности. Ценности ННК просты и понятны: это качество продукции, сотрудники и клиенты, эффективность работы и защита окружающей среды, высокая социальная ответственность и тесная связь с регионами присутствия, что наряду с постоянным взаимодействием с государственными институтами формирует условия для стабильного развития бизнеса.

Один из ценнейших активов компании, залог ее успешного развития –​ высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу. Ведь за каждым общим достижением – усилия нацеленной на успех команды. Цену ремеслу нефтяника команда ННК знает не понаслышке. Это суровый труд, постоянно связанный с риском, требующий твердости духа, самоотречения и огромной выдержки. Поэтому деятельность специалистов ННК отмечается на высоком уровне: по традиции в честь Дня нефтяника ведомственные награды Министерства энергетики РФ, почетные грамоты правительств регионов, корпоративные награды ежегодно вручаются достойнейшим сотрудникам.

В компании меняются технологии, внедряются различные инновационные разработки, растут объемы производства и реализации нефтепродуктов – предприятия ННК динамично развиваются. Работать в нефтянке стремится молодежь – талантливая, инициативная, целеустремленная. Это значит, престиж профессии растет, несмотря на то, что труд нефтяников является, пожалуй, наиболее тяжелым и ответственным.

Независимую нефтегазовую компанию отличает сила корпоративных традиций. Особая гордость ННК – продолжающиеся семейные династии, которые являются символом стабильности компании и уверенности поколений нефтяников в своем будущем.

Группа ННК поздравляет работников компании и всех отраслевиков с поистине национальным праздником, желает здоровья, трудовых успехов и новых побед!

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

Теги: награда  газ  добыча  Приморье  топливо  АЗС  День нефтяника  технологии  кадры  энергетика  нефть  отрасль  Дальний Восток  ННК  транспорт  праздник  бензин  проекты  профессия  предприятия 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика