|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 10 Сентября, 13:08 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020
31 Августа 2020, 14:00Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
07 Июля 2020, 16:39Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
10 Сентября 2020, 11:51 | Компании |
Нацпроекты выливаются во что-то большее
В ближайшее время появится Национальная программа социально-экономического развития (СЭР) Дальнего Востока, мероприятия которой войдут в нацпроекты. При этом им самим прочат серьезные перемены - в соответствии с Указом президента РФ о национальных целях. Как живут регионы в режиме трансформации управления с переходом на проектные принципы, расскажем на примере Хабаровского края.
Экономика прирастает экспортом
В первом полугодии 2020 года Хабаровский край, несмотря на сложности, связанные с COVID-19, сохранил позитивную динамику социально-экономического развития. «Есть рост в трех из пяти базовых отраслей экономики: строительство, транспорт, промышленность. Но сохраняется напряженной ситуация в секторе услуг и розничной торговли. Держим руку на пульсе показателей занятости и безработицы, где в период пандемии локализовались болевые точки», - сообщил и.о. зампредседателя правительства края - министра экономического развития Виктор КАЛАШНИКОВ.
Мониторинг развития осуществляется, в том числе, в части реализации 12 национальных проектов. Они сегодня приоритетны для каждого субъекта: находятся на личном контроле у губернаторов, под достижение результатов нацпроектов «затачивают» региональные программы. На базе минэкономразвития Хабаровского края создан региональный проектный офис.
Досье «Дальневосточного капитала»: В первом полугодии 2020 года грузооборот в Хабаровском крае (+7,8 %) увеличен за счет трубопроводного транспорта, его доля в общем объеме - более 41%. Индекс промышленного производства составил 104,7 %. Показали рост все добывающие отрасли и ряд отраслей обрабатывающей промышленности: от рыбо- до нефтепереработки, включая химический комплекс (рост до 50%). В строительстве подрядных работ выполнено на 36,9 млрд руб. - в 1,3 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года в сопоставимых ценах, в основном за счет инфраструктурных объектов. На 2020 год запланирован ввод 31 объекта перечня КАИП, инвестиции превышают 16 млрд руб., из них 10 млрд руб. - федеральные средства.
Возьмем экспорт как одно из ключевых направлений экономики Хабаровского края. Его развитие сегодня ориентировано на установки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (МКиЭ). Именно в привязке к нему край реализует три региональных проекта: «Экспорт услуг (Хабаровский край)», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае». «Системные» меры предполагают двукратный рост к 2024 году количества субъектов МСП региона, вышедших на внешние рынки. Есть первые успехи: в 2019 году при содействии АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» 31 субъект МСП заключил внешнеторговые контракты.
А вот на федеральном уровне к 2024 году, в ходе реализации нацпроекта МКиЭ, должен быть обеспечен несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на уровне $250 млрд. Серьезная цифра для страны. Это значит, что каждый регион работает на общую копилку. За январь-май 2020 года доля ННЭ в общем объеме экспорта Хабаровского края увеличилась на 13,5% относительно аналогичного периода 2019 года, достигнув 73,3% ($538,8 млн). Главным образом, за счет роста поставок золота.
Надо сказать, в 2020 году - непростом по целому ряду факторов - изменились показатели основных торговых партнеров региона по экспорту. Так, из-за снижения экспорта круглого леса и угля удельный вес партнера-лидера Хабаровского края - КНР - уменьшился на 13,7%, составив 34,7% ($254,7 млн). Доля Японии снизилась на 39,8% - до 7,1% ($52,2 млн), из-за топливно-энергетических товаров. Зато Республика Корея за счет роста цен на рыбу и водно-биологические ресурсы «выросла» на 13%, составив 19% в экспорте края ($139,3 млн).
«Прорывным в списке стал Казахстан, догоняющий Китай по объемам, - его доля в структуре экспорта региона приблизилась к 29% ($212,0 млн - рост в 6,8 раз). Все дело в золоте, поставляемом в рамках реализуемого «Полиметаллом» проекта «Кызыл». Золоторудный концентрат из Казахстана перерабатывается на Амурском ГМК и экспортируется обратно в слитках», - сообщили в минэкономики.
Кстати, отраслевые эксперты видят хороший потенциал у золота, цена которого растет одновременно со спросом на мировом рынке.
Досье «Дальневосточного капитала»: Внешнеторговый оборот Хабаровского края за январь-май 2020 г., по данным ДВТУ, показал прирост в размере 4,8% к уровню аналогичного периода 2019 года и перешагнул $1 млрд, в том числе экспорт - $734,8 млн (+4,2%), импорт - $ 269 млн (+6,7%). В рейтинге экспортируемых товаров лидируют золото - 28,6%, древесина и изделия из нее (23,2%), а также рыба и водные биологические ресурсы (22,5%), топливно-энергетические товары (15,2%), черные металлы (6,8%).
Нацпроектная трансформация
Всего в Хабаровском крае «под нацпроекты» разработаны 52 региональных проекта. Плановый объем их финансирования в 2019 году составлял 9,52 млрд руб., из них освоено 86,5% средств. Требовалось выполнить 213 показателей и результатов по нацпроектам в 2019 году, из них 178 достигнуты. «Сейчас мы проводим «работу над ошибками», анализируем первый опыт в новой системе управления, чтобы переходить на другой уровень», - сообщил Виктор Калашников.
По оценкам специалистов, недостижение отдельных показателей связано с такими разноплановыми факторами, как отличие фактической потребности от плановой (например, в части «дальневосточных мер» поддержки рождаемости), паводковые ЧС, нарушения условий исполнения контрактов поставщиками. В ряде случаев - отсутствие методики расчета отдельных показателей или более поздние сроки их расчета федеральными органами статистики.
Как выяснилось, трансформация системы управления под проекты - это, прежде всего, синхронизация проектного и программного подходов. Процесс не быстрый, но сделано многое. «За 2019 год сформирована необходимая нормативная правовая база, создан региональный проектный офис, разработаны методические материалы для участников. Мы ежемесячно ведем детальный мониторинг достижения конкретных результатов: от строительства детских садов, спортивных объектов и станций очистки питьевой воды до обучения основам ведения бизнеса и помощи в экспортной деятельности», - рассказали в минэкономразвития края.
Между тем осенью 2020 года на федеральном уровне появятся новые стратегически значимые для ДФО документы. Согласно Указу президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока» от 26 июня, в трехмесячный срок правительству РФ необходимо утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Затем основные мероприятия новой программы должны войти в нацпроекты.
При этом из более позднего указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» ясно, что и сами нацпроекты, существующие в нынешнем виде всего лишь около полутора лет, изменятся. Правительство занялось разработкой как самих обновленных нацпроектов, так и единого плана по достижению пяти обозначенных президентом страны национальных целей.
Между тем и.о. зампреда правительства Хабаровского края считает, что стоит «определить роль национальных проектов именно в стратегическом развитии». «Важно, чтобы нацпроект стал не «добавкой», а ядром происходящих изменений в экономике и социальной сфере. Нацпроект, его наполнение должны позволять достигать целевые показатели, общественно значимые результаты, которые не могут быть получены обычной работой, «процессной историей», - подчеркнул Виктор Калашников.
В свою очередь, замдиректора института экономических исследований ДВО РАН Олег РЕНЗИН констатирует отсутствие однозначного ответа по будущему нацпроектов. «Если рассматривать комплекс национальных проектов как инструментарий для достижения национальных целей, то очевидна его предстоящая корректировка. С одной стороны, это определяется трансформацией целевых задач на среднесрочную перспективу, подчеркнутой приоритетностью улучшения социальных характеристик развития. С другой - посткризисным сокращением располагаемой для их решения ресурсной базы. Новая балансировка в системе «затраты-результаты», безусловно, изменит конфигурацию реализуемых национальных проектов на всех уровнях общественной организации, включая региональный», - резюмировал Олег Рензин.
Эксперты сходятся в одном: ключевую роль в новых условиях по-прежнему будет играть экономика, которая должна обеспечить развитие приоритетного социального блока.
На фото: Отраслевые эксперты видят хороший потенциал у золота, цена которого растет одновременно со спросом на мировом рынке. Фото из архива АО «Полиметалл».
Карина ОРЛОВА.
Loading...
Новости раздела
- Нацпроекты выливаются во что-то большее
- Работники нефтяной отрасли встречают профессиональный праздник
- Сеть АЗС ННК поздравила дальневосточников с 1 сентября
- "Независимо от обстоятельств". Зачем независимые АЗС продолжают "раскачивать" рынок топлива на Дальнем Востоке
- Разыграли так разыграли: ННК вручила счастливчикам кроссоверы Mitsubishi Outlander
- Итоги конкурса "ВЕСНА с ННК!" будут подведены 9 мая
- Меры безопасности для работников и посетителей АЗС ННК усилены
- У лабораторий ННК – женское лицо
- Группа компаний ННК подвела итоги работы за 2019 год
- ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
Наши партнеры
Loading...RedTram
26 Июня 2020, 11:15Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
26 Июня 2020, 10:30Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
26 Июня 2020, 09:30Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.