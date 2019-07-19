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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Июля, 23:29 |
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Дальневосточники могут сдать биометрию в 234 отделениях банков
Большая их часть сосредоточена в Приморском, Хабаровском краях и Республике Саха (Якутия). В целом по стране регистрацию биометрических данных клиентов для последующей удаленной идентификации осуществляют более 5,2 тыс. отделений 151 банка, а также во всех регионах проводится выездная регистрация.
Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Дальневосточном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» во Владивостоке рассказали о принципах работы механизма удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также продемонстрировали процедуру сбора биометрии и удаленной идентификации гражданина для дистанционного получения банковской услуги.
Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в одном из уполномоченных банков. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные - образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только с его согласия.
Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность ее использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью Единой биометрической системы в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.
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