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20 Декабря 2019, 11:00 | Компании |

Возить воду будем айсбергами

Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"

В то же время многие регионы России не используют весь потенциал и набор инструментов цифровизации для решения повседневных задач. Это связано с ограниченностью ресурсов на местах и отсутствием должной квалификации.

Следствием данной ситуации является низкий процент освоения средств, заложенных в Национальном проекте по цифровой экономике. Тем не менее негативные выводы делать из данного факта не стоит. В этом случае будет уместна поговорка: «Медленно запрягаем, быстро едем». Не стоит забывать, что Россия обладает огромным кадровым потенциалом в сфере математики и информатики. Основная задача - применить его в нашем государстве, а не в других юрисдикциях. Издавна наши зарубежные партнеры охотятся и увозят лучшие умы нашей страны.

 


 

Что делать, чтобы остановить отток кадров в этой области за рубеж?

Необходимо выявлять таланты в регионах, в частности, на Дальнем Востоке, и создавать привлекательные для них рабочие места. Мы уже начали заниматься этой проблематикой, создав информационную интернет-платформу «Цифровая Россия» (digitalrussia.io). Партнерами проекта выступили «Деловая Россия», Государственная Дума, Совет Федерации и ряд других организаций. Платформа имеет широкий функционал, который со временем будет только расти.

Первая задача данной платформы - объединение всех мероприятий по цифровизации с возможностью регистрации на них проектов, их участников и спикеров. Вторая - размещение ИТ-проектов, их экспертиза и привлечение российских и международных инвестиций. Третья - маркетплейс уже готовых цифровых продуктов и решений для цифровой трансформации государственных и бизнес-процессов. Четвертая - публикация актуальных новостей, статей, обзоров и мнений экспертов в сфере цифровизации. Пятая - формирование социальной сети, объединяющей более 3000 экспертов в данной сфере.

Также на платформе будет вестись рейтинг цифровизации регионов и деятельность их глав.

Партнерами данного проекта на данный момент уже является ОАЭ, Кувейт, ряд африканских стран. Многие его направления уже привлекли инвестиции. Помимо работы с ИТ платформа уже работает с технологическими проектами.

К примеру, один из дальневосточных проектов платформы уже привлек более 10 млн рублей инвестиций. Что за проект? Проект ICETECH вышел на международный уровень - на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Китая и Индонезии. Суть реализуемой в нем технологии заключается в поставке больших объемов талой чистой питьевой воды единым логистическим объектом (искусственным айсбергом) морским путем. Основным конкурентным преимуществом проекта является низкая себестоимость поставки воды по сравнению с проектами по опреснению и очищению воды. Она достигает высокой эффективности благодаря использованию ресурса холода, который в естественных условиях помогает намораживать искусственные айсберги с целью дальнейшей транспортировки их в страны заказчиков. В условиях нарастающего дефицита чистой питьевой воды в мире такой подход с каждым днем набирает популярность и капитализацию. А основателями данного проекта стали наши земляки - магаданские ученые и предприниматели. Это еще раз свидетельствует о том, что, находясь и работая на Дальнем Востоке, можно реализовывать проекты мирового уровня.

Так что, если у вас есть в разработке интересные ИТ-проекты и технологии, используйте все ресурсы для их развития и продвижения, в том числе и платформу «Цифровая Россия».

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: Дальний Восток  россия  Цифровая Россия 


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