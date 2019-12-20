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20 Декабря 2019, 07:30 | Компании |

Контроль за качеством продукции "ННК-Хабаровский НПЗ" - в надежных руках

Начальник отдела метрологии стратегического для Дальнего Востока предприятия стал победителем регионального профессионального конкурса

Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК на нем была проведена масштабная модернизация, и теперь завод по праву можно назвать лучшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России. Настоящими профессионалами своего дела являются и сотрудники завода, что подтверждают и итоги отраслевых профессиональных конкурсов.

Так, в этом году в региональном конкурсе «Лучший метролог Хабаровского края», проводимом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ФБУ «Хабаровский ЦСМ» (Центр Стандартизации и Метрологии), победил начальник отдела метрологии «ННК-Хабаровский НПЗ» Максим Морозов, которому пришлось соревноваться со специалистами метрологических служб крупнейших предприятий и организаций Дальнего Востока.

Как сообщили на предприятии, победитель конкурса Максим Морозов работает на ХНПЗ около 20 лет. В 2015 он был назначен на должность главного метролога ХНПЗ, а вскоре стал начальником отдела метрологии предприятия. И, как показали итоги конкурса, предприятие в его лице получило высококлассного руководителя важного направления работы.

При его непосредственном участии были внедрены сложнейшие проектные решения, значительно поднявшие уровень деятельности метрологической службы. В частности, введены в действие системы коммерческого учета количества и показателей качества нефти и товарных нефтепродуктов. Особое место в послужном списке Максима занимает создание поверочной лаборатории, которая в 2019 году успешно прошла аккредитацию на право проведения поверочных работ основных средств измерений, участвующих в производственных процессах.

Далее топливо реализуется через сеть нефтебаз и собственных АЗС с ярким логотипом - солнцем. В Группе компаний ННК налажена строгая система мониторинга качества реализуемой продукции: на каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Любопытный и многозначащий факт: как посчитали специалисты компании, пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, коллегами Максима Морозова в метрологических службах предприятий ННК будет проведено около 80 анализов.

Не менее впечатляют и другие показатели объема проводимой работы в лабораториях ННК у нас, в Приморском крае: количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000 анализов, соответственно, в год производится около 110 000 исследований! Проверяют как октановое число, так и содержание серы. Это достаточно затратная, но в то же время необходимая для гарантии качества топливных продуктов работа.  

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: ННК-Хабаровский НПЗ  ДФО 


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