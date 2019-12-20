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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Контроль за качеством продукции "ННК-Хабаровский НПЗ" - в надежных руках
Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК на нем была проведена масштабная модернизация, и теперь завод по праву можно назвать лучшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России. Настоящими профессионалами своего дела являются и сотрудники завода, что подтверждают и итоги отраслевых профессиональных конкурсов.
Так, в этом году в региональном конкурсе «Лучший метролог Хабаровского края», проводимом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ФБУ «Хабаровский ЦСМ» (Центр Стандартизации и Метрологии), победил начальник отдела метрологии «ННК-Хабаровский НПЗ» Максим Морозов, которому пришлось соревноваться со специалистами метрологических служб крупнейших предприятий и организаций Дальнего Востока.
Как сообщили на предприятии, победитель конкурса Максим Морозов работает на ХНПЗ около 20 лет. В 2015 он был назначен на должность главного метролога ХНПЗ, а вскоре стал начальником отдела метрологии предприятия. И, как показали итоги конкурса, предприятие в его лице получило высококлассного руководителя важного направления работы.
При его непосредственном участии были внедрены сложнейшие проектные решения, значительно поднявшие уровень деятельности метрологической службы. В частности, введены в действие системы коммерческого учета количества и показателей качества нефти и товарных нефтепродуктов. Особое место в послужном списке Максима занимает создание поверочной лаборатории, которая в 2019 году успешно прошла аккредитацию на право проведения поверочных работ основных средств измерений, участвующих в производственных процессах.
Далее топливо реализуется через сеть нефтебаз и собственных АЗС с ярким логотипом - солнцем. В Группе компаний ННК налажена строгая система мониторинга качества реализуемой продукции: на каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Любопытный и многозначащий факт: как посчитали специалисты компании, пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, коллегами Максима Морозова в метрологических службах предприятий ННК будет проведено около 80 анализов.
Не менее впечатляют и другие показатели объема проводимой работы в лабораториях ННК у нас, в Приморском крае: количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000 анализов, соответственно, в год производится около 110 000 исследований! Проверяют как октановое число, так и содержание серы. Это достаточно затратная, но в то же время необходимая для гарантии качества топливных продуктов работа.
Юрий РОГОВ
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