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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 11:58 |
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БГК ведет ЛЭП для Удокана
Высоковольтная ЛЭП протянется на 22 километра от поселка Чара до площадки строительства горно-металлургического комбината полного цикла.
«На сегодня смонтированы и возведены все 96 опор, по которым протянется высоковольтная линия. Полным ходом идет строительство подстанции, в частности, завершен монтаж порталов, линейно-подвесной арматуры, проводов», - говорится в сообщении. Создание энергетической инфраструктуры, отметили в компании, позволит обеспечить мощностями строительство основных объектов комбината и запуск в эксплуатацию его первой очереди, намеченный на 2022 год.
Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн тонн руды, с последующим развитием до 48 млн тонн. При переработке до 36 млн тонн руды в год ГОК будет производить 474 тысячи тонн катодной меди и 277 тонн попутного серебра.
Досье «Дальневосточного капитала": БГК, входящая в многопрофильную группу компаний USM, является оператором проекта освоения Удоканского месторождения. Удокан (Забайкальский край) - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Оценка ресурсов JORC составляет 26,7 млн тонн меди, запасы - 15,1 млн тонн меди. Оценка запасов по российской классификации - 20,1 млн тонн меди; ресурсный потенциал месторождения - 27,3 млн тонн меди.
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