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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 11:56 |
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Фонд развития Дальнего Востока вложится в урановый рудник
Запуск рудника позволит поддержать стабильный объем производства урана на ППГХО. Также Фонд рассматривает ряд других перспективных проектов в Забайкальском крае, инициаторам которых может быть предоставлено льготное финансирование под 5% годовых на длительный срок.
В марте 2018 года ППГХО приступило к строительно-монтажным работам на руднике N6, а перед этим Российско-китайский инвестфонд регионального развития (ИФРР), «Росатом» и ядерная корпорация Китая CNNC подписали соглашение об инвестициях в его строительство.
Проект строительства рудника N6 оценивается в 18,3 млрд рублей. В рамках первого этапа - в 2018-2019 годах - ИФРР вложит 2,5 млрд рублей в объекты наземной инфраструктуры и расконсервацию рудника.
Вторую очередь планируется ввести в 2020-23 годах, инвестиции ИФРР в нее составят около 14 млрд рублей. В 2024-26 годах комплекс работ будет завершен, к 2026 году объект выйдет на проектную мощность 850 тыс. тонн руды в год.
ППГХО является одним из крупнейших в мире производителей урана, разрабатывает месторождения Стрельцовского рудного поля в Забайкалье. Компания также добывает уголь на Уртуйском месторождении, основную часть этой продукции реализует Краснокаменской ТЭЦ, остальное продает сторонним потребителям.
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