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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Невменяемая отмена
«Добро пожаловать в тень» - так принял малый и средний бизнес ДФО новость о скором упразднении единого налога на вмененный доход. О том, как именно отразится на собираемости налогов в регионах Дальнего Востока и самочувствии местного бизнеса данное нововведение, «Дальневосточный капитал» опросил Уполномоченных по защите прав предпринимателей Дальнего Востока. Результат оказался прогнозируем, но полезно познакомиться с его нюансами.
Герасимов Олег Владимирович, Хабаровский край:
- Отмена одного из самых востребованных режимов налогообложения несомненно создаст проблемы для малого бизнеса. В Хабаровском крае в 2018 г. ЕНВД применяли 36% представителей бизнеса, а патент приобрели лишь 2,8%.
Бизнес выбрал наиболее удобную форму работы с минимальными расходами на ведение бухгалтерского учета.
Фиксированный размер налога позволял предпринимателям планировать свои издержки и соблюдать налоговую дисциплину.
Патентная система налогообложения не сможет стать полноценной заменой ЕНВД. Стоимость патента выше, количество видов деятельности ограничен, и юридические лица лишены возможности перехода на патентную систему.
Больше всего опасаются нововведений микропредприятия в сельских районах, где существует проблема кадров и невысокая покупательная способность населения. Любое ухудшение условий ведения бизнеса может привести к закрытию сельских магазинов.
Серьезно озабочены и фармацевты. С учетом ограничения цен на жизненно важные лекарства, продолжить свой бизнес они смогут лишь при снижении ставки по УСН с 6 до 1 процента. По словам предпринимателей, без соответствующих изменений фармацевтические организации в крае обанкротятся.
Отмена ЕНВД не пройдет безболезненно для предпринимателей. Уже сегодня требуется рассмотреть варианты поддержки малого бизнеса на Дальнем Востоке.
Бессонова Виктория Викторовна, Забайкальский край:
- Предстоящая отмена ЕНВД и сопутствующие последствия вызывают высокую обеспокоенность. В Забайкалье более 15 тысяч предпринимателей являются плательщиками ЕНВД. В большинстве своем это малый бизнес, и переход на другие налоговые режимы приведет к кратному увеличению налоговой нагрузки, что для них непосильно. Отсутствие более «мягкой» альтернативы может привести к резкому сокращению и без того немногочисленного бизнеса региона. Отмена ЕНВД негативно скажется и на бюджете органов местного самоуправления, которые недополучат в год порядка 430 миллионов рублей. Поэтому еще до отмены важно предложить не только бизнесу, но и муниципалитетам такие же удобные и эффективные инструменты, как ЕНВД.
Шемилина Марина Анатольевна, Приморский край:
- По данным УФНС по Приморскому краю, удельный вес поступлений ЕНВД в общем объеме налоговых поступлений составляет по итогам первого полугодия 1,2%, за аналогичный период прошлого года -1,6%.
В связи с этим, не думаю, что отмена ЕНВД существенно отразится на поступления в консолидированный бюджет.
Вместе с тем, учитывая, что ЕНВД полностью поступает в местный бюджет, и доля его составляет 7%, муниципалитеты на себе это почувствуют.
В мой адрес продолжают поступать обращения о негативном отношении малого бизнеса к решению по отмене «вмененки», поэтому есть все основания полагать, что на развитие бизнеса, особенно малого и микро, это скажется отрицательно. Ни один существующий налоговый режим в их нынешней редакции не способен полноценно заменить ЕНВД. Это означает, что необходимо время для донастройки существующих режимов, если уж Минфин категорически не хочет оставлять ЕНВД.
Мы запустили анкетирование предпринимателей, на сегодня получили 205 анкет, из которых только 40% респондентов заявили о возможном переходе на иные режимы. Это означает, что существует риск ухода в тень и закрытия бизнеса. На уровне региона мы уже начали работу по донастройке существующих режимов. Необходимо на федеральном уровне решить вопрос по возмещению сумм страховых взносов при применении патентной системы, тогда она будет более привлекательной.
Борцов Станислав Викторович, Камчатский край:
- Для одной части коммерческих организаций Камчатки, использующих ЕНВД, это удобный формат работы, для другой части - возможно единственный, позволяющий сохранять рентабельность бизнеса. И если в первом случае предприниматели со временем, вероятно, адаптируются, а кто-то может по итогу получить даже более выгодную организацию своего бизнеса, то во втором случае перспективы хуже.
Велика вероятность закрытия их бизнеса, либо уход в так называемый теневой сектор. Причем, чем меньше населенный пункт, в котором действует предприниматель, тем, скорее всего, более серьезные последствия упразднения ЕНВД будут у бизнеса, и органы местного самоуправления вряд ли смогут тогда что-то изменить.
Трудно сейчас говорить о перспективах собираемости налогов после упразднения ЕНВД. Не исключаю, что она может снизиться.
Пастухов Вячеслав Анатольевич, Еврейская АО:
- Ситуация с отменой специального налогового режима ЕНВД беспокоит бизнес, так как отмена ЕНВД вынудит предпринимателей использовать другие налоговые режимы, по которым налоговая нагрузка заметно больше. Для понимания того, что это проблема для бизнеса носит массовый характер: на начало 2019 года в Еврейской автономной области числилось 4178 субъектов МСП. 2011 субъектов МСП используют ЕНВД (что составляет 48% от общего количества МСП). То есть для практически 50% субъектов МСП, использующих ЕНВД, отмена этого спецрежима станет большой проблемой. Есть опасения, о них говорят предприниматели, это видно расчетно, что некоторым предпринимателям вообще придется прекратить ведение предпринимательской деятельности.
У нас и так отрицательная динамика по количеству МСП (впрочем, не только в Еврейской автономной области). Есть риски неисполнения задач, поставленных Президентом РФ, и целей в нацпроекте по увеличению доли от МСП до 40% в ВВП и 25 млн занятых в МСП.
Тем более что в области на протяжении последних лет наблюдалась тенденция сокращения количества субъектов МСП. Аналогичная тенденция наблюдается и в 2019 году. За 8 месяцев текущего года количество субъектов МСП уменьшилось на 3,8% (с 4178 до 4017), а численность работников уменьшилась на 8,4% (с 11819 до 10822).
Надо учитывать, что ЕНВД платит малый бизнес. Бизнес, который обвиняют в злоупотреблении, дроблении и сокрытии дохода, - это крупный бизнес, и эта категория бизнеса применяет другие системы налогообложения. ФНС приводятся примеры по уходу от налогов компаниями с оборотом в 1,5 млрд руб., но к нам обращаются предприниматели из категории субъектов МСП, речь идет о парикмахерских, небольших магазинах, автомастерских и др. Не надо сравнивать малый бизнес с крупным.
Еще немаловажный фактор - доходы муниципалитетов. Доходы от ЕНВД поступают в бюджет муниципальных районов (городского округа). С отменой ЕНВД муниципалитеты могут недополучить порядка 100 млн рублей.
Коваленко Андрей Сергеевич, Сахалинская область:
- Отмена ЕНВД - этот вопрос сейчас наиболее болезненный для малого бизнеса Сахалинской области, вызывающий обеспокоенность и среди деловых объединений нашего региона. На ЕНВД, в основном, находится малый бизнес, и переход на другие налоговые режимы приведет к увеличению налоговой нагрузки. Отмена ЕНВД отрицательно скажется и на бюджете муниципальных образований. К сожалению, наши предложения, который озвучил Титов Борис Юрьевич о продления ЕНВД до 2024 года, не были поддержаны правительством РФ. Поэтому очень важно предложить сейчас малому бизнесу наиболее приемлемый налоговый режим.
Матхеев Чингис Сергеевич, Республика Бурятия:
- Отмена ЕНВД крайне негативно воспринимается предпринимательским сообществом Бурятии. На сегодняшний день в Республике по ЕНВД работают 13 787 предпринимателей. Считаю, что такая мера приведет к уходу бизнеса в тень и снижению налогооблагаемой базы, в особенности - без совершенствования других режимов.
Котов Андрей Викторович, Магаданская область:
- Для малого бизнеса за годы ЕНВД стал понятным, простым и привычным способом оформления налоговых отношений с государством. Его отмена, безусловно, отразится на динамике численности малого бизнеса Магаданской области и, главное, на количестве занятых работников в малом бизнесе. За 10 месяцев текущего года количество наемных работников в малом бизнесе Колымы уменьшилось с почти 19 тысяч человек до 18 тысяч, и это не может не беспокоить.
Желание государства уменьшить объемы скрываемых доходов понятно, но хотелось бы избегать резких изменений условий в столь чувствительной сфере.
Степанова Оксана Викторовна, Амурская область:
- У нас очень много проходило рабочих групп, где мы рассматривали вместо упразднения ЕНВД патентную систему налогообложения, которая была бы удобна для предпринимателей малого и среднего бизнеса Амурской области. Но тенденция такова, что патент у нас уже давно внедрен, и те предприниматели, которые были на патентной системе налогообложения, перешли на ЕНДВ. Почему? Потому что нестабильна ситуация, касающаяся применения патентной системы. То есть ежегодно может министерство либо муниципалитет изменять коэффициенты, есть и ограничения по численности работников у ИП. Поэтому, конечно, отмена ЕНВД скажется на предпринимателях. И многие уже говорят, что закроют бизнес, если не будет подобной системы налогообложения, потому что нанимать бухгалтера для сдачи отчетности - это все-таки для любого предпринимателя дополнительные траты.
Кулик Николай Иванович, Чукотский автономный округ:
- В результате отмены ЕНВД перед предпринимателями Чукотского автономного округа встанет выбор: сменить режим налогообложения на ОСН, УСН, патентную систему или перейти в категорию самозанятых, или вообще закрыть предприятие, или уйти в тень. Считаю, что отмена ЕНВД с 2021 года затормозит развитие бизнеса в Чукотском АО.
Соколова Айталина Валерьевна, Республика Саха (Якутия):
- С точки зрения собираемости и администрирования, наиболее приемлемая система ЕНВД не имеет на сегодня аналогов в России.
С точки зрения развития бизнеса, считаю, что любые трудно прогнозируемые колебания в экономике предприятия негативно сказываются на рентабельности малого бизнеса, в особенности на территориях Крайнего Севера.
Наталья Миронова
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