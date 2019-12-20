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23 Декабря 2019, 09:30 | Компании |

"Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"

На вопросы "Дальневосточного капитала" ответил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Под занавес года Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов согласился дать «ДК» эксклюзивное интервью, в котором он поделился своим взглядом на проблемы, остро стоящие сегодня, прежде всего, перед дальневосточным бизнесом.

- Борис Юрьевич, как вы относитесь к существованию районных коэффициентов на зарплату в регионах ДФО? С бюджетниками все понятно - государство назначает коэффициент и само же его платит, а вот как быть с бизнесом? В и без того деградирующем регионе бизнес, получается, вынужден платить повышенные налоги на зарплату из своего кармана. А как же единое экономическое пространство страны и единые правила игры? Почему московский бизнес ничего подобного не платит? Мы, естественно, понимаем, что бизнес сейчас просто хитрит, понижая те же базовые оклады и прочие тарифы, чтобы этот коэффициент выплатить для галочки. Если компания имеет, грубо говоря, 30 тысяч рублей на зарплату сотруднику, то их она и заплатит работнику, подогнав эту сумму под районный коэффициент. То есть получается, что по факту «дальневосточный» коэффициент бизнес не платит. Не проще ли просто отменить этот рудимент советской экономики, когда никто денег не считал, для коммерческих компаний, чтобы хотя бы не усложнять работу бухгалтерам?

- Вопрос о повышенной нагрузке на предпринимателей Дальнего Востока и Крайнего Севера мы ставим перед властями с 2015 года. Пока что без видимого результата.

Я согласен с ходом ваших рассуждений, районные коэффициенты - это, по сути, наследие советской системы. Их нельзя отменять в целом, однако они представляют собой инструмент для решения очень важной задачи - освоения отдаленных территорий (а точнее, сокращения оттока населения оттуда). Инструмент именно государственного регулирования. А встраивание частного бизнеса в сугубо государственную схему ведет к тем последствиям, которые вы описали.

Тут могут спросить - вы что же, предлагаете работников частных предприятий моментально обобрать до нитки, отобрав чуть ли не ползарплаты? Конечно, нет. Рынок рабочей силы на северных территориях не настолько конкурентен, чтобы частник мог выставлять условия, радикально отличающиеся от условий на госпредприятиях. Он не будет платить меньше, чем сейчас. Просто игра станет более честной: ведь северные надбавки - это не что иное, как скрытая налоговая нагрузка.

- Известно, что на Дальнем Востоке вести бизнес сложнее, чем в большинстве регионов России, в силу дорогой логистики, высоких тарифов, малого объема местного рынка, тотального бегства квалифицированных кадров и пр. Не кажется ли вам, что в таких условиях государство должно предоставить региональные налоговые послабления для всего местного бизнеса, а не только резидентам ТОРов и Свободного порта? Тем более мы видим, как многие региональные предприятия попросту перерегистрируются, чтобы стать резидентами, а реального притока инвестиций, кроме государственных, попросту не наблюдается. Давайте предложим правительству сделать одним большим ТОРом или Свободным портом весь Дальний Восток.

Досье «Дальневосточного капитала": Борис Юрьевич ТИТОВ (род. 24 декабря 1960, Москва) - российский политик, предприниматель. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей с 22 июня 2012 года. Сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. Председатель Наблюдательного Совета Института экономики роста им. Столыпина П. А. Председатель Совета «Российского Союза виноградарей и виноделов». Председатель «Партии Роста». Кандидат на пост президента России на выборах 2018 года.

- А давайте предложим правительству сделать одним большим ТОРом всю Россию. Шучу.

Но на самом деле, в своих экономических разработках - «Стратегии Роста» и последовавшей вслед за ней дорожной карте развития несырьевой экономики - мы предлагаем что-то похожее. Мы предлагаем изменить денежно-кредитную и налоговую политики таким образом, чтобы дать всем без исключения несырьевым отраслям возможность развиваться более быстро, чем это происходит сейчас. А на таком фоне и задачи стратегически важных регионов - таких, как Дальний Восток, - обрели бы более смелые решения.

- Новость о том, что ЕНВД собираются упразднить, по-настоящему шокировала дальневосточный бизнес. По некоторым подсчетам, налоговые платежи для компаний с переходом на новую систему налогообложения вырастут в десятки, а то и сотни раз. Прогнозируется, что в этих условиях практически весь бизнес в малых городах и районах Дальнего Востока умрет или уйдет в тень. А известно, что уже сегодня экономика региона приблизительно на 60% теневая. На ваш взгляд, в условиях продолжающегося экономического кризиса не является ли это решение поспешным?

- Я про ЕНВД говорил много раз. Могу повторить.

Налог появился в 1998 году как стимул для предпринимателей. Тогда думали - улучшится экономика, и ЕНВД отменят. Однако он дожил до наших дней. И к 2021 году, как мы понимаем, резкое улучшение экономики вряд ли наступит.

Налоговики говорят, что онлайн-кассы позволяют контролировать выручку, то есть ЕНВД как инструмент учета больше не нужен. Да, с фискальной точки зрения отмена ЕНВД пойдет на пользу бюджету, так как по УСН платежи в целом раза в три побольше будут, и на патентной системе нельзя зачитывать страховые взносы в счет налога. Но вот что это будет для малого бизнеса?

Мы считаем, что ЕНВД отменять надо, но не прямо сейчас. А с 2024 года, когда будут изменены другие упрощенные режимы налогообложения - ПСН и УСН. Или же надо быстро поменять ПСН и УСН.

Сейчас мы разрабатываем такую перспективную систему - ПСН для ИП, УСН для организаций. На ПСН надо также сделать возможным зачет части страховых взносов, расширить физические параметры применения (по обороту, например, до 150 млн руб., торговой площади, например, до 150 м кв., количеству занятых - хотя бы до 50 человек) плюс перечень сфер деятельности до тех, которые дополнительно есть на ЕНВД. Возможно рассмотреть и корректирующие коэффициенты на муниципальном уровне, чтобы разгрузить регионы и местные власти стимулировать к созданию условий для бизнеса.

А по УСН проработать возможность снижения ставки, расширить практику льгот на региональном уровне для общепита, торговли и бытовых услуг, завести часть доходов от УСН в муниципалитеты, дать им тоже рычаги управления этим налоговым режимом, расширить перечень расходов для учета, зачитывать страховые взносы в счет налога на схеме доходы с учетом расходов. Плюс установить необлагаемый минимум площади недвижимого имущества, облагаемого по кадастровой стоимости.

Точные параметры того, что мы предлагаем по упрощенным режимам, появятся в ближайшее время. Но пока изменения не приняты, можно видоизменить ЕНВД (на переходный период) - установить порог для выручки (150 млн руб.) и высокие уровни базового дохода для сверхмаржинальных сфер, где ЕНВД действительно может являться налоговой дырой.

 


 

- Не кажется ли вам, что государство слишком рано стало считать себя в достаточной степени цивилизованным и развитым, чтобы обкладывать бизнес, который никак не может встать на ноги, различными правилами, ГОСТами, запретами и прочими ограничениями, жесткость которых часто превышает даже европейские нормативы. Может быть, все-таки признать себя страной с развивающейся экономикой и ослабить удавку, накинутую на бизнес. Хуже того, формально снижая число различных требований к бизнесу через «гильотину» или кратное сокращение ранее принятых нормативов, тем не менее продолжает изобретать новые.

- Требует ли ваш вопрос ответа, как сами думаете?..

- Складывается впечатление, что Россия сейчас находится на пути построения системы государственного капитализма, в котором крупные компании, в особенности госхолдинги, богатеют, а мелкие и средние разоряются. Госэкономика уже достигла 80% от общей экономики. Даже профильные министерства признают, что предприятия закрываются за год сотнями тысяч, а в бизнес сейчас решается идти не больше 2% населения. И это на фоне объявленных усилий по поддержке МСБ. Не кажется ли вам, что такой путь является фактически необъявленной государством реальной стратегией его развития? Так может быть, просто честно сказать людям, что классическая рыночная экономика у нас не получается, а будем дальше строить госкапитализм?

- Я бы не торопился с утверждениями о «классической» рыночной экономике. Со времен Маркса и даже Кейнса прошло уже очень много лет, и понятия о классике сильно видоизменились.

А что касается госкапитализма, то он в России может существовать. Но это не оптимальный путь. Это геополитически неустойчивый вариант будущего. Он может быть устойчив и более-менее перспективен только в тех условиях, когда весь мир сильно зависит от российского сырья. А гарантировать такие условия мир нам не собирается. И именно поэтому мы раз за разом предлагаем решения, как вместо одной «сырьевой» ноги поставить страну сразу на много надежных опор.

Наталья Миронова

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: бизнес-омбудсмен  Борис ТИТОВ 


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