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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Декабря, 19:48 |
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Индийцев потянуло на агропром
«Основной интерес инвесторов (к Дальнему Востоку РФ) - выращивание масложировых культур. Наиболее благоприятные условия для выращивания сои - в Амурской области. А климатические условия Забайкальского края позволяют возделывать рапс. Неотъемлемым условием сохранения качества земли и получения стабильно высокого урожая является соблюдение севооборота, что подразумевает дополнительное выращивание зерновых культур», - сказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ, уточнив, что на Дальнем Востоке РФ есть большие площади неиспользуемой земли сельскохозяйственного назначения.
Земли могут включаться в составы территорий опережающего развития (ТОР), что позволит предоставлять инвестору земельные участки сельскохозяйственного назначения для реализации сельхозпроектов без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР.
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