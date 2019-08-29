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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 24 Сентября, 23:01 |
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Производство древесных плит из отходов построит иностранный инвестор
Обсуждая выбор оптимальной площадки для производства с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ), стороны остановились на двух ТОР - «Надеждинская» и «Михайловский» - как наиболее подходящих в плане логистики.
«В Приморье большой экспортный потенциал: рядом Республика Корея, Тайвань, Китай. Проект будет более конкурентоспособным, если производить продукцию и продавать с плеча Дальнего Востока. Появление производства в ДФО обеспечит наше уверенное присутствие на мировом рынке», - отметил Ардашер Курбаншо.
Руководитель дочерней компании австрийского холдинга подчеркнул, что производство не будет использовать деловую древесину, а на сырье для выпуска ДСП, MDF и OSB плит пойдут горбыль, щепа, опилки и обрезки: «Мы умеем собирать эти отходы. Но здесь важно соблюсти расстояние - разместить завод близко к участкам лесозаготовки - на расстоянии 100-200 километров, а также железнодорожным линиям и портам. Тогда это будет полезно как для леса, так и для бизнеса», - приводит слова инвестора пресс-служба КРДВ.
Досье «Дальневосточного капитала": Группа компаний Kronospan является одним из мировых лидеров по производству древесных плит, а также продуктов с добавленной стоимостью - мебели, ламината, имеет несколько деревоперерабатывающих предприятий в России и мире.
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