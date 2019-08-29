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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 24 Сентября, 23:01 |
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"Полюс" планирует полугодовые дивиденды
Реестр на получение дивидендов закрывается 10 октября, говорится в сообщении РИА «Прайм» со ссылкой на компанию.
Внеочередное собрание акционеров назначено на 30 сентября. По итогам первого полугодия 2018 года «Полюс» выплатил дивиденды в размере 131,11 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 24%. Финальные дивиденды за 2018 год составили 147,12 рубля на акцию. Действующая дивидендная политика «Полюса» предполагает дивидендные выплаты за год в размере не менее 30% от показателя EBITDA компании за соответствующий отчетный период.
Досье «Дальневосточного капитала": «Полюс» - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базе. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид КЕРИМОВ (82,44%).
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