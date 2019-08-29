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Разработку нефтяной оторочки Чаянды начнут в 2021 году
Полномасштабная разработка нефтяной оторочки начнется в четвертом квартале 2021 года. По предварительным прогнозам, максимум добычи составит порядка 2,9 млн тонн нефтяного эквивалента. Об этом ЯСИА сообщили в пресс-службе компании.
Нефть с Чаяндинского НГКМ будет поступать в систему магистрального трубопровода «ВСТО». Для этого компания проведет расширение установки подготовки нефти и построит напорный нефтепровод.
Кроме того, «Газпром нефть» возведет электростанцию мощностью 17,5 МВт, чтобы обеспечить электроэнергией производственные объекты и жилой комплекс нефтяного промысла. Топливом для нее послужит природный газ, который также будет добываться на Чаяндинском НГКМ.
В настоящее время на месторождении началась добыча газа для трубопровода «Сила Сибири». Активная фаза опытно-промышленной разработки стартует в четвертом квартале 2019 года.
Досье «Дальневосточный капитал": Чаяндинское НГКМ расположено в Ленском районе и является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». По размеру извлекаемых запасов (B1+B2) относится к категории уникальных - 1,2 трлн куб. м газа и 61,6 млн тонн нефти и конденсата. Оператором месторождения выступит компания «Газпром добыча Ноябрьск» по договору с «Газпром нефть».
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