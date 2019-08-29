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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Субсидия на энергоинфраструктуру поможет запустить "Мангазею"
Сообщает правительство Забайкальского края.
Заявка инвестора была рассмотрена на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. «Мангазее Золото» необходимо 763 млн рублей на реконструкцию РУ 110 кВ ПС 110 кВ Верхняя Давенда и строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 54 км и ПС110/6 кВ.
ГК «Мангазея» планирует в апреле 2020 года ввести в эксплуатацию фабрику на месторождении Наседкино в Забайкалье. Предприятие будет перерабатывать 1 млн тонн руды и добывать до 3 тонн золота. На проектную мощность ГОК выйдет до конца 2020 года. Добыча будет вестись открытым способом на восьми карьерах, которые предстоит построить на четырех геологических участках месторождения: Гора Пятая, Придолинный, Желанный и Правобережный.
Досье «Дальневосточого капитала": Месторождение Наседкино, также известное как Малоурюмское, находится в северо-восточной части Забайкальского края, в верхнем течении р.Малый Урюм. Доказанные промышленные запасы месторождения составляют 21,2 тонны золота. Лицензией на его разработку владеет ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» («Дальцветмет», входит в ГК «Мангзея»).
Как сообщает РИА «Прайм», «Дальцветмет» планировал направить в 2018-2019 годах на создание горно-перерабатывающего предприятия на Наседкино не менее 3,1 млрд рублей. Компания рассчитывала начать производство в 2019 году.
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