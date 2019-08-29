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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Сентября, 05:58 |
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Живем одной жизнью с Дальним Востоком
Глава Группы ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ на Восточном экономическом форуме заявил, что нефтяной холдинг не ограничится модернизацией своих активов на Дальнем Востоке, в стадии активной проработки - новые крупные инвестиционные проекты.
С Президентом Группы ННК встретился корреспондент газеты «Золотой Рог».
- Эдуард Юрьевич, Группа ННК выступила топливным партнером пятого Восточного экономического форума, все высокопоставленные гости убедились в отличном качестве топлива, производимого входящим в холдинг Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом. Для вас важна эта имиджевая составляющая?
- Для нас важно то, что Дальний Восток - приоритетный регион для развития бизнеса Группы ННК, и мы здесь занимаем активную позицию не только на рынке, но и в общественной жизни, в социальной сфере. Это, считаю, абсолютно прагматичный подход: все наши инвестиции здесь имеют смысл только при условии развития самого региона, при стабильном росте платежеспособного спроса. Восточный экономический форум имеет ровно такую повестку - привлечение инвестиций, создание рабочих мест, развитие территорий. Поэтому мы здесь и провели ряд важных переговоров с потенциальными партнерами, обсудили свои планы с руководителями регионов.
При том, что мы - независимая, без государственного участия, нефтяная компания, наш бизнес напрямую влияет на жизнеобеспечение региона. Поэтому мы вписываем свои планы в программу его развития, координируем работу с полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием ТРУТНЕВЫМ, Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, губернаторами. ННК занимает значительную долю на топливном рынке Бурятии, Амурской области, Хабаровского, Приморского и Камчатского краев. Мы подписываем соглашения с руководством регионов, нередко оказываем и материальную поддержку социальным проектам. Живем одной жизнью с Дальним Востоком.
- Какие инвестиционные акценты были сделаны в вашем обширном хозяйстве на Дальнем Востоке?
- С целью повышения эффективности мы провели глубокую модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода и подключили его к трубопроводной системе «Восточная Сибирь - Тихий океан», ВСТО.
Сегодня мощность ННК-ХНПЗ составляет порядка 5 млн тонн нефти в год. Мы одними из первых начали производство бензина стандарта Евро 5. Завод, с точки зрения технологий, сегодня - один из передовых в России. Общий объем инвестиций за последние несколько лет составил порядка $3 млрд.
Но невозможно, к сожалению, осуществив такие масштабные инвестиции, дальше просто поддерживать производство. Как вы знаете, с 1 января 2020 года вводятся новые международные требования MARPOL, в соответствии с которыми содержание серы в судовом топливе не должно превышать 0,5%. Нам нужно срочно перестраивать технологический цикл, не сокращая при этом объем производства других видов топлива, включая бензин и дизель, чтобы не допустить дефицита на рынке. К слову, 100 процентов произведенных нами автобензинов и дизельного топлива реализуется на Дальнем Востоке.
Также, мы обеспечиваем авиакеросином собственные топливозаправочные комплексы в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском, делимся им с коллегами. А если посмотреть шире, то Дальний Восток испытывает серьезный дефицит нефтеперерабатывающих мощностей. Поэтому перед нами неизбежно встает вопрос о расширении Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Мы работаем над формированием новой площадки для этих целей, обсуждаем этот вопрос с руководством Хабаровска и Хабаровского края. Но самое сложное - это поиск инвесторов. Макроэкономическая ситуация - непростая, окупаемость в отрасли пока балансирует вокруг очень низких показателей. Мы провели большое совещание, где обсуждали этот проект с японскими и корейскими партнерами, которые рассматривают возможности EPC контрактов вместе с расширением ХНПЗ. Но пока экономического решения нет. Необходима работа с Правительством России для определения стимулирующих мер на инвестиционный период.
- Цена бензина, тем временем, постоянно подрастает, что влияет не только на кошелек автолюбителей, но и оборачивается повсеместным ростом цен…
- Мы занимаем крупную нишу в обеспечении Дальнего Востока нефтепродуктами. Не в качестве оправдания - экономика в отрасли в настоящее время тяжелая, но мы работаем в рамках рекомендаций Правительства по сдерживанию цен и максимальному удовлетворению потребителей Дальнего Востока нефтепродуктами. Работаем в тесной координации с Министерством энергетики.
При том, что часть нашей сети убыточна, мы не уходим из отдаленных районов, где никто, кроме нас, не готов работать. К примеру, в Усть-Камчатске наша АЗС находится почти в 800 км от нефтебазы. В поселке совсем небольшое население, но мы везем туда бензин, себестоимость которого получается в четыре раза выше розничной цены.
В Приморском крае 50 заправок у нас сегодня работают с нулевой рентабельностью, но они нужны не столько нам, сколько населению, мы это прекрасно понимаем. До меня собственники брали на территории края в аренду 14 заправок, которые мелкие частники просто бросили и обвиняют нас в том, что мы тут зарабатываем какие-то сумасшедшие деньги. Может быть, излишне эмоционально, но я отвечаю: «Чтобы построить такой же бизнес, какой создали мы - ВИНК, возьмите кредит в несколько миллиардов долларов и постройте завод. Мы даже поможем и подскажем как это сделать». Все не так просто, куда проще - поставить одну заправку, требовать дешевый бензин и будоражить население. Я против неконструктивных, даже популистских предложений, например, какие выдвигает топливный союз…
- Вы сами в нашем разговоре вышли на эту, мягко скажем, дискуссионную тему. Независимые малые компании объединились в противостоянии крупным вертикально-интегрированным нефтяным холдингам, обвиняя их в том, что они ограничивают продажу им топлива и задирают цены.
- В моем представлении, топливный союз - это союз добычи нефти, ее переработки, хранения и реализации. Мы - первая нефтяная независимая компания в стране, и я за то, чтобы был рынок независимых продавцов нефтепродуктов. Мы их поддерживаем. Всем, кто порядочно ведет себя на рынке, своевременно рассчитывается с нами, мы предоставляем топливо. Но мы не работаем с теми, кто не способен выполнить технологические требования по транспортировке, хранению и реализации. Особенно в сегодняшние сложные времена мы должны понимать, кто бенефициар, с кем имеем дело, отдавая товар на реализацию. Повторюсь, мы - в рынке и никогда ни одному порядочному партнеру не отказали.
- Эдуард Юрьевич, для владивостокцев один из самых обсуждаемых вопросов - перенос нефтебазы с Первой речки. Он состоится? Есть определенность, куда она может переехать?
- У этого вопроса есть однозначный ответ. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что промышленные объекты должны уйти за пределы города. Я сам когда-то работал главой муниципального образования, и это - моя человеческая позиция. Мы провели встречу с Олегом КОЖЕМЯКО, сразу после его избрания губернатором, и приняли решение, что будем вместе искать новую территорию. Объект сложный, требует больших инвестиций и серьезных инфраструктурных решений со стороны Министерства транспорта - морская часть, железная дорога, Минфина, Минэнерго и так далее. Эта инфраструктура должна соответствовать всем нормам экологических требований. Мы к этому готовимся, обсуждаем возможности и, думаю, выработаем совместно с администрацией края и Минвостокразвития приемлемые решения.
Отдельная тема - проект требует больших инвестиций. Возможно ли осуществить его на дорогие банковские кредиты? Сегодня даже 10% годовых - это счастье. Чтобы просто окупить проект, сработав по нулям, мы на перевалке должны зарабатывать хотя бы 13%. Мы не можем вложить стоимость этого проекта в цену бензина, значит, нужно искать другие источники инвестиций. Мы над этим тоже работаем.
Вообще, перенос нефтебазы - это чувствительный для населения вопрос. Есть много авантюристов, которые возбуждают людей: долой, сломать…А как тогда будут снабжаться топливом АЗС Приморья? В том числе, в отдаленных районах? Весь мир разрушим, а потом? Потом уже не будет, не те времена. Я хочу подчеркнуть, что мы очень бережно относимся к Владивостоку и его жителям и эту проблему обязательно решим при поддержке руководства Приморья.
Но и сейчас мы гарантируем безопасность нашей нефтебазы, компания вложила более миллиарда рублей в замену устаревшего оборудования, коммуникаций, труб. Мы укрепили морские эстакады, провели огромную работу по очистным сооружениям, модернизировали все резервуары, навели порядок.
Прошедший август во Владивостоке, когда из-за большого количества катастрофических ливней власть вынуждена была вводить режим ЧС, стал хорошим экзаменом для нас. Мы его выдержали: в море не попало ни капли нефтепродуктов. У нас не было ни одной утечки! Мы даже все вагоны почистили, помыли. Обратите внимание. Если найдете мазут, позвоните мне (смеется).
То же самое мы сделали в Петропавловске-Камчатском. Поставили новый причал, построили резервуарный парк в соответствии со всеми современными технологическими и экологическими нормами. Мы - надежнейшие поставщики для полуострова.
- Камчатский край - это последняя территория, куда зашла компания и, очевидно, самая сложная с точки зрения экономики. Видите ли какие-то пути для снижения стоимости доставки топлива, а значит, и конечных цен для потребителя?
- Быстро мы это сделать не сможем, но, конечно, ищем возможности для организации более эффективной логистики. Во время ВЭФ побывали в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, где мы хотим заказать два танкера мощностью по 20 тысяч тонн для обеспечения потребителей Камчатского края и других регионов, которые запрашивают у нас нефтепродукты. Обсуждаем лизинговые схемы приобретения танкеров.
- Компания планирует капиталоемкие проекты по добыче нефти на севере страны, вы рассуждаете об освоении Северного морского пути. Не переместится ли ваш интерес в эту часть страны, не останется ли Дальний Восток, как говорится, между делом?
- Мы с гордостью можем сказать, что наша компания - один из лидеров по запасам нефти в Арктике. Мы вложили огромные средства и усилия в геологоразведку и сейчас находимся в активной фазе обсуждения этого проекта с инвесторами и стратегическими партнерами. И этот разговор еще впереди. Мы хотим расширяться, надо двигаться: остановка - это смерть, движение - это жизнь. И ваш регион в этом движении останется приоритетом. И я заверяю жителей Приморья, что мы будем и далее принимать активное участие в выполнении задач по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.
Лариса Ларина
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