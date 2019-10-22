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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Ноября, 23:30 |
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Дальний Восток на пороге "умной революции"
Чтобы такой регион, как Дальний Восток, с его громадными расстояниями, низкой плотностью населения и суровыми погодными условиями стал точкой роста, в ближайшей перспективе необходимо совершить там настоящую технологическую революцию. Решить такую задачу невозможно без внедрения так называемых «умных технологий», которые уже применяются в центральной России и продемонстрировали высокую эффективность.
Директор по корпоративному бизнесу по Дальнему Востоку ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Вадим ГУБЕНКО рассказал «Дальневосточному капиталу» о том, что представляет собой рынок «умных решений», и как работают сегодня технологические решения для реализации национальных программ и проектов, таких как развитие транспортной инфраструктуры, территориального планирования, «умного» градостроительства и так далее.
- Вадим Андреевич, в последнее время особое внимание государства, общества и бизнеса направлено на национальную программу «Цифровая экономика». Какова роль оператора связи в этой программе?
- Не секрет, что в перспективе цифровые технологии станут платформой для развития отношений граждан и государства. Они помогают сокращать расстояние между людьми и государством, властью. А оператор - уже не просто провайдер связи, нужной для цифровой трансформации. Сегодня он стал еще и экспертом по внедрению высокотехнологичных решений. Именно поэтому программа «Цифровая экономика» является залогом более тесного взаимодействия операторов с госсектором.
ПАО «ВымпелКом» активно участвует в этой программе. Компания является членом АНО «Цифровая экономика», наши специалисты участвуют в рабочих группах и других мероприятиях этой организации. Наша цель - работать с госсектором по таким направлениям, где есть не только экономический, но и социальный эффект. Например, мы используем большие данные (big data) и искусственный интеллект для анализа работы транспортной системы, помогаем регионам развивать инфраструктуру и привлекать туристов, тестируем решения «умного города», в особенности - решения умного ЖКХ.
Так, «Билайн» запустил систему искусственного интеллекта «Beeline Artificial Intelligence» («Билайн AI») для маркетингового продвижения брендов. Система предназначена для корпоративных клиентов компании сегмента B2B. «Билайн AI» дает возможность комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения. Искусственный интеллект в рамках этого продукта может создавать до одного миллиона креативных сообщений для точного попадания в запрос клиента.
- Располагает ли сегодня Дальний Восток технической базой для внедрения новых продуктов?
- Техническая база в наличии - это развернутая сеть «Билайн». Конечно, в каждом регионе есть свои проблемные точки, но большая часть территории Дальнего Востока уже готова к внедрению «умных» технологий.
- Расскажите о ключевых направлениях сотрудничества «ВымпелКом» с государством и бизнесом. Какие технологии и для каких задач наиболее востребованы у госзаказчиков и бизнеса?
- В ряде случаев для госзаказчиков мы выполняем своего рода просветительскую работу. Рассказываем о тех или иных новых технологиях, о возможностях их применения и потенциальных результатах внедрения. Так, у «Билайна» есть Лаборатория больших данных и искусственного интеллекта. Мы показываем ее возможности руководителям регионов. Демонстрация подобных технологий вызывает у госзаказчиков большой интерес и даже удивление. Мы демонстрируем им, что с помощью технологий обработки больших данных можно выбрать оптимальное расположение социальных учреждений в городах или в целых регионах. А с помощью искусственного интеллекта - развивать социально ориентированные проекты. Например, туризм.
Для бизнес-сегмента мы тоже выступаем в роли своего рода «сталкеров» (проводников) в мир технологий, но, конечно, то, что их интересует, зависит от того, о каком клиенте идет речь. Среди партнеров бизнес-блока нашей компании есть и корпорации, которые входят в топ-300 российской экономики, и микропредприятия. Естественно, что запросы у каждого заказчика соответствуют именно его модели.
- Какие из уникальных технологий для реализации вы готовы предложить городскому хозяйству в широком смысле этого определения?
- Направлений очень много - от «умного ЖКХ» до привлечения туристов. К примеру, возьмем транспорт. Допустим, горожан волнует, что автобусы ходят с чересчур большими интервалами. Но донести эту жалобу до конкретного чиновника тяжело. Предлагаемые нами геолокационные решения помогают выявить нагрузку на те или иные участки маршрутов общественного транспорта и оптимизировать их работу. Благодаря нашим усилиям, в отдельных регионах появляются новые маршруты, увеличивается парк общественного транспорта. А еще мы прогнозируемя как развивать скоростные магистрали и прочую транспортную инфраструктуру, чтобы не было пробок.
- Специфика Дальнего Востока - большая территория, низкая плотность населения и нерешенные проблемы с инфраструктурой. Что «ВымпелКом» может предложить дальневосточным регионам в сфере создания качественной городской среды?
- У «Билайна» уже давно успешно работают технологии интернета вещей (IoT), позволяющие перестраивать работу ЖКХ согласно запросам сегодняшнего времени, а иногда и опережая их. В московском районе Марьино нами реализован «умный» квартал - это несколько многоквартирных жилых домов, которые стали тестовой площадкой для разработчиков IoT. Здесь настроен автоматический сбор телеметрических данных с датчиков по бесплатной Wi-Fi сети. С помощью IoT в Марьино можно контролировать вывоз мусора, вызвать сантехника, управлять шлагбаумом и домофоном.
В октябре «ВымпелКом» и АО «Академпарк» подписали Дорожную карту по строительству «умного города» в новосибирском Академпарке, который объединит в себе различные решения в сфере интернета вещей. К весне 2020 года в Академпарке предусмотрена установка «умных приборов учета» и «умного освещения», также будет запущено программное обеспечение «Умный город Билайн».
Кстати, с июля следующего года в России вступит в силу закон об интеллектуальных системах учета электроэнергии - приобретение, установка и замена счетчиков ляжет на плечи подрядчика. С 2022 года устанавливать можно будет только «умные» счетчики, которые следят за расходом электроэнергии и хранят данные в архиве. Мы уже сегодня имеем решения, позволяющие провести перевооружение в максимально короткие сроки и с минимальными затратами.
- Что для обычных жителей означает внедрение технологий в городскую инфраструктуру? Станет ли будничная жизнь более комфортной?
- Когда речь идет о развитии городской среды, важно не нацеливаться на получение прибыли здесь и сейчас. В «Билайн» мы концентрируемся на важных социальных проектах. Например, у нас есть партнерская программа с «Лиза Алерт», которая помогает находить потерявшихся людей. Поиск пропавших людей сейчас осуществляется с помощью новейших технологий; например, для этого мы используем видеоаналитику и искусственный интеллект. Это во много раз повышает эффективность такой работы и реально спасает жизни людей, попавших в опасную ситуацию.
Есть примеры и по развитию транспортной сети и инфраструктуры связи, цифровизации контактов горожан с городской властью. Все это сокращает расстояние между государственными организациями и людьми, а значит, упрощает жизнь и коммуникации в городе.
- Можете привести пример уже реализованных решений «Вымпелкома» в регионах, направленных на улучшение качества жизни и городского пространства? У «ВымпелКома» масса реализованных проектов в центральной России. Исходя из уже имеющегося опыта, придает ли развитие высокотехнологичной инфраструктуры дополнительный импульс развитию региона?
- Несомненно. Хороший пример здесь - развитие туризма. Речь идет, прежде всего, о продвижении туристических мест для целевой аудитории. Допустим, есть интересные туристические места по типу хорошо известного всем «Золотого кольца». Чтобы реализовать подобный проект на Дальнем Востоке, нужно определить целевую аудиторию для поездок, как подобрать к ней тот или иной канал коммуникации. Задача - чтобы человек поехал не в Азию, а в тур по «Золотому кольцу» региона. Здесь мы используем искусственный интеллект на этапе анализа многофакторной модели, которая показывает, кому и в каком виде актуально сейчас сделать предложение. В результате эффект от развития туристических потоков может быть весьма ощутимым: это и дополнительные рабочие места, и развитие транспорта и гостиничной инфраструктуры, налоги и многое другое.
- Есть ли уже сейчас у «ВымпелКома» готовые решения для туристической сферы?
- Помимо уже упомянутых решений, для популяризации туризма очень важным моментом является развитие сетей связи в регионе, организация транспорта, удобство городской среды. В это смысле все наши инициативы «умного города», городского Wi-Fi, помощи в организации движения транспортного и пешеходного потоков можно считать прямыми помощниками развития туризма.
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