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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Ноября, 23:30 |
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Зачистка резервуаров на АЗС ННК идет под строгим контролем
Но поводов для беспокойства у автовладельцев нет - АЗС поочередно прекращают работу всего на несколько дней, что позволяет снизить до минимума неудобства для клиентов популярной сети автозаправочных станций.
Работы по зачистке резервуаров должны проводиться не реже одного раза в два года. Сначала специальная бригада осушает емкости для хранения топлива. На втором этапе слой осадка нефтепродуктов снимается с внутренних стенок. При помощи специальных вакуумных насосов удаляются нефтешлам, донный осадок и другие загрязнения, которые могли попасть внутрь при эксплуатации.
Важно отметить, что зачистка резервуаров проходит под строгим контролем специальной комиссии, с составлением акта зачистки. Весь собранный нефтешлам утилизируется на специально предназначенных для этого полигонах.
По оценке экспертов Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, в первую очередь некачественное топливо присутствует на АЗС, где не проходит регулярная зачистка резервуаров. Проведение данных работ является неотъемлемой частью эксплуатации АЗС в руках добросовестного поставщика нефтепродуктов.
«Регулярные зачистки резервуаров на всех АЗС - это дорогостоящая, но важная и необходимая процедура, в процессе которой из емкостей полностью удаляется как топливо, так и весь возможный осадок, что позволяет гарантированно сохранять наивысшее качество топлива. А качественное топливо - это долговечность двигателя автомобиля», - разъяснили в Группе компаний ННК.
Напомним, что одноименная сеть с ярким логотипом-солнцем реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. По пути следования от ХНПЗ до АЗС, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, каждая партия бензина проходит около 80 лабораторных анализов.
Юрий РОГОВ
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