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Понедельник| 25 Ноября, 23:29 |
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ННК обновляет автопарк бензовозов
В Группе компаний ННК разработана и успешно осуществляется комплексная программа обновления парка бензовозов. Ее внедрение позволяет повысить надежность поставок нефтепродуктов потребителям при снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности. Большое внимание здесь также уделяется экологическим аспектам.
За истекший период 2019 года уже заменено около 15% автопарка бензовозов. Совсем недавно два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье в этом году закуплено 7 мощных автомобилей «Вольво». Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей. Они оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в комплекте есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель может отдохнуть в комфортабельном спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. Стоимость таких автомобилей - порядка 40 млн руб.
В общей сложности, доставкой топлива на территории Дальневосточного региона в ННК занимается более ста бензовозов. Так как в компании внедрены жесткие требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов, для визуального контроля на каждом бензовозе установлены четыре видеокамеры, фиксирующие и движение в пути следования, и действия водителя в кабине.
«Политика компании - тщательный контроль качества топлива на всем пути его движения - от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в Группу компаний ННК, до конечного потребителя. Наши автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь и остановки водителя, поскольку весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», - пояснили в ННК.
По каждому бензовозу в режиме реального времени на централизованный сервер передаются различные данные: текущее местоположение, скоростной режим, стиль вождения, соблюдение режима труда и отдыха водителя и др. Также через систему онлайн-мониторинга контролируются около трех тысяч разрешенных геозон Дальневосточного федерального округа и Республики Бурятия - нефтебазы, АЗС и т. п. В случае отклонения от маршрута и незапланированных остановок, система оперативно информирует специалистов в диспетчерских транспортного мониторинга ННК.
Специалисты Группы компаний ННК поясняют свой выбор в пользу именно этого бренда автомобилей: «Сеть АЗС работает на Дальнем Востоке в сложных природно-климатических условиях. В среднем бензовозы ННК осуществляют около 300 рейсов в сутки. Наша главная задача - бесперебойное обеспечение потребителей качественным топливом, в том числе в отдаленных районах. Уверены, современные бензовозы «Вольво» помогут нам в ее решении».
Юрий РОГОВ
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