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25 Ноября 2019, 13:15 | Компании |

ИИС в общем и в частности

GrottBjorn - о принципах работы с индивидуальным инвестиционным счетом

Число индивидуальных инвестиционных счетов на Московской бирже недавно превысило полмиллиона. Чем вызван высокий интерес к данному финансовому инструменту, «Дальневосточному капиталу» рассказывает Георгий Красильников, руководитель Дальневосточного представительства Финансового ателье GrottBjorn.

- Георгий, что такое ИИС и в чем его суть?

- Индивидуальный инвестиционный счет - это особый вид брокерского счета для физических лиц, который позволяет получить гарантированный дополнительный доход 13% в виде налогового вычета. Этот способ инвестирования появился в России в начале 2015 года и сейчас продолжает набирать все большую популярность, о чем свидетельствует постоянный рост количества открывающихся счетов.

- Какие преимущества у ИИС по сравнению с брокерским счетом?

- Самым большим отличием и ключевым преимуществом является возможность воспользоваться налоговыми вычетами. Физическое лицо, являющееся налогоплательщиком, может вернуть НДФЛ 13% от внесенной на ИИС суммы, в размере до 52 тыс. рублей в год. Такой тип вычета называется вычет на взносы (Тип А). Или можно не платить НДФЛ с дохода, полученного на ИИС за весь период действия договора - это вычет на доход (Тип Б). Принцип действия льготы достаточно простой - за весь срок существования ИИС налог рассчитывается, но не удерживается в момент закрытия счета.

- Допустим, я хочу открыть ИИС. Есть ли ограничения?

- Я бы не назвал это ограничениями, это скорее особенности, которые отличают ИИС. Первая особенность: на одного человека может быть открыт только один индивидуальный инвестиционный счет. Зато есть полная свобода в выборе брокера или управляющей компании для его открытия. Также инвестор в любое время может перевести существующий ИИС от одного брокера к другому без потери срока действия и льгот.

Особенность номер два. Чтобы инвестор получил право на налоговый вычет, счет должен существовать минимум три года. Досрочное закрытие счета возможно в любой момент, однако нужно понимать, что это влечет за собой лишение инвестора льгот. Таким образом, если вы планируете открыть ИИС в декабре 2019 года, то без потери вычетов его можно будет закрыть только в декабре 2022 года или позже. К слову, декабрь - самый удачный месяц для открытия ИИС, потому что уже весной можно будет вернуть 13 % уплаченного НДФЛ.

Особенность номер три. Максимальный размер взноса в течение одного календарного года составляет 1 млн рублей. К нам часто обращаются клиенты с вопросом, какую сумму лучше всего инвестировать. Здесь мы рекомендуем все же принимать решение самостоятельно, исходя из своих возможностей. Однако опыт показывает, что наибольшая эффективность достигается при инвестировании 400 тыс. рублей - максимальной суммы, на которую распространяются налоговые льготы. Это позволяет получить максимально возможную выплату вычета в размере 52 тыс. рублей. Для сравнения: при внесении на счет суммы в размере 1 млн руб. размер выплаты вычета будет аналогичным.

Стоит отметить, что, несмотря на особенности, ИИС остается одним из самых привлекательных финансовых инструментов для розничного инвестора.

- Как открыть ИИС?

- Открыть счет достаточно просто. Нужно обратиться к брокеру, который имеет соответствующую лицензию и предоставляет такую услугу. Для открытия счета вам потребуется только паспорт и ИНН. Наша компания, например, предоставляет возможность открытия счета удаленно, через сайт. Это экономит время наших клиентов и позволяет им открыть счет из любой точки мира. Условием является, разве что, наличие интернета.

- В чем разница между ИИС с самостоятельным и ИИС с доверительным управлением?

- Все просто. Если у вас счет с самостоятельным управлением, то все операции по своему счету вы, соответственно, осуществляете сами. В данном случае брокер выступает в качестве провайдера и предоставляет технический доступ. При этом вы платите комиссию брокеру за сделки и за хранение ценных бумаг, согласно установленным тарифам.

Если у вас ИИС с доверительным управлением, за вас все сделает специалист по доверительному управлению, согласно выбранной вами стратегии.

- Какие стратегии вы предлагаете своим клиентам?

- Мы, в свою очередь, подошли к вопросу с присущей нам основательностью и сделали продукт как для себя. Такой, в который мы бы сами не побоялись инвестировать свои деньги.

На сегодняшний день предлагаем 3 стратегии - «пути» - на выбор: «Путь Одина», «Путь Тора» и «Путь Локи». «Путь Одина» - для осторожных инвесторов, желающих получить прогнозируемый доход при минимальных рисках. «Путь Тора» - для желающих сохранить всю вложенную сумму и рискнуть только доходной частью. И для любителей разумного риска - «Путь Локи». Здесь хочу сделать акцент на слове «разумного».

- Как происходит выбор «пути» клиентом?

- Каждый клиент при открытии счета проходит определение так называемого риск-профиля. Мы еще называем эту систему «Компас инвестора». Это позволяет нам понимать, какие у клиента аппетиты в отношении доходности и риска. Исходя из этого, подбирается стратегия - «путь», которая максимально соответствует его ожиданиям и возможностям.

- Предполагается ли в случае доверительного управления плата брокеру «за успех»?

- Если говорить о нашей компании, то нет. Все вышеуказанные стратегии сформированы в формате «все включено». Это означает, что вознаграждение за управление счетом известно клиенту еще до момента открытия и фиксировано, без дополнительных скрытых комиссий «после» и платы за успех. Это называется «договориться на берегу». Такие условия делают отношения с клиентом максимально прозрачными и доверительными, ведь каждому важно понимать, что происходит с их деньгами, куда они инвестируются, и сколько это будет стоить.

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2019 год.

Теги: ИИС  grottbjorn 


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