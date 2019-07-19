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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Coal India нашла интерес на Таймыре
В рамках визита были проведены переговоры руководителей «Восток Уголь-Диксон» и круп-нейшей угольной компании Индии Coal India. Индийская компания выразила заинтересован-ность в установлении партнерских отношений с «ВостокУголь-Диксон», предполагающих как приобретение таймырского угля, так и совместное участие в его добыче. Для более глубокой проработки этого вопроса запланирован приезд представителей Coal India на Таймыр.
В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять взаимодействие при реализации компанией «ВостокУголь-Диксон» проекта по освоению Таймырского угольного бассейна. АПИ будет содействовать в получении проектом государственной поддержки, необходимой для его успешного воплощения. Это, в частности, – включение «ВостокУголь-Диксон» в число рези-дентов Арктической зоны, поддержка законодательных инициатив, необходимых для разви-тия проекта. АПИ будет оказывать компании помощь в эффективном взаимодействии с други-ми институтами федеральной и региональной власти, а также в переговорах с потенциальны-ми инвесторами и партнерами.
Индия – второй по величине производитель и импортер угля в мире (данные компании Coal India). В 2018 г. при добыче в 730 млн т потребление угля в стране достигло 969 млн т. По дан-ным Coal India, в 2017-2018 гг. Индия импортировала 47 млн т коксующихся углей, спрос на этот вид углей будет увеличиваться, и к 2030-2031 гг. их импорт составит 140 млн т. Coal India про-гнозирует, что нынешние основные поставщики – Австралия, Канада, США – не смогут обес-печить растущий спрос, в связи с чем страна заинтересована в увеличении поставок из России.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2019 год.
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