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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:13 |
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Рука помощи помогающим
Группа компаний ННК, владеющая сетью одноименных заправок на территории Дальневосточного федерального округа, начала сотрудничество с добровольным поисковым отрядом «Лиза Алерт». Проект стартовал в Республике Бурятия. При положительном опыте планируется его масштабировать на другие районы Дальнего Востока.
Добровольный Поисковый Отряд «Лиза Алерт» – некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших людей. У истоков создания Отряда – трагическая история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево (Московская область) в сентябре 2010 года. В Республике Бурятия поисковый отряд начал работать только в прошлом году. Но даже за столь небольшое время удалось найти 121 человека, что говорит о важности работы добровольцев.
Генеральный директор ООО «ННК-Байкалнефтепродукт» Владимир ТЮТРИН передал представителю отряда карту программы лояльности «Всегда по пути», благодаря которой участвующие в поисках машины волонтеров будут обеспечены топливом. Сейчас в поисках задействованы 4 автомобиля добровольных спасателей, для работы которых требуется около 500 литров топлива в год. Пик выездов приходится на летние месяцы, поэтому получение помощи в середине лета особенно актуально. В политике поискового отряда прописано, что поисковый отряд не принимает в помощь денежные средства, можно предоставить только вещи и услуги. Именно поэтому компания обеспечивает «Лизу Алерт» бензином и дизелем.
«Компания «ННК» – это реальный пример социальной ответственности, выраженной в бескорыстной помощи тем, кто занимается важной для общества деятельностью. Благодаря содействию топливной компании, больше добровольцев смогут выехать на своих автомобилях и принять участие в поисковых мероприятиях!» – прокомментировал сотрудничество на своей официальной страничке в соцсетях поисковый отряд «Лиза Алерт. Бурятия».
«Мы располагаем сетью АЗС на территории всего Дальнего Востока. В том числе, в отдаленных районах. Поэтому наши автозаправочные станции идеально подходят как для размещения информационных материалов поискового отряда, так и для коммуникаций с МЧС и волонтерами «Лиза Алерт» в период активных поисков. Сейчас прорабатывается вопрос обучения наших операторов и создания так называемых «островков безопасности» на АЗС ННК. Рассматриваются и другие форматы помощи спасательному отряду. Тестировать проект начали с Бурятии, здесь «Лиза Алерт» наиболее активна на Дальнем Востоке», – прокомментировали в компании дальнейшие планы.
Это не первый опыт взаимодействия крупной нефтяной компании, так называемого ВИНКа, с общественными движениями и организациями. В Амурской области Группа компаний ННК присоединилась к федеральной информационной кампании «Останови огонь», инициаторами которой стали российское отделение Гринпис, Общество добровольных лесных пожарных, МЧС, Рослесхоз и Авиалесоохрана.
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