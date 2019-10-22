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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 11:58 |
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Первая конференция AIJourney с успехом прошла во Владивостоке
Конференция показала, над чем работают разработчики Сбербанка, раскрыла потенциал дальневосточных специалистов в области «дэйта сайэнс». Спикерами выступили лучшие ИТ-специалисты Сбербанка, которые сейчас «обучают» машины принимать на работу эффективных сотрудников, выдавать кредиты только надежным клиентам, распознавать голос и внешность человека.
«Сегодня без искусственного интеллекта не обходится ни один процесс или сфера деятельности в Сбербанке, и область применения искусственного интеллекта в нем будет только расти, - комментирует управляющий директор, начальник Центра исследования данных ПАО Сбербанк Андрей Черток. - Для нас сейчас фокусная тема - персонализация общения с нашими клиентами и большее использование когнитивных технологий: компьютерного зрения, анализа речи, работы с текстами».
На площадке форума обсудили и вопросы кадров. Сбербанком в ДВФУ год назад была запущена образовательная программа «Искусственный интеллект и большие данные». И уже сейчас результаты своей работы студенты смогли представить на экспозиции в офисе банка в ДВФУ: голосового помощника Сберту - это искусственный интеллект, который сможет заменить работу call-центра и общаться с клиентами по телефону и в чате. Еще одна работа студентов - приложение для распознавания драгоценных монет. Традиционно в зону инноваций от Сбербанка вошел сервис телемедицины DocDoc и VR-очки, которые дают возможность побывать в квартире, которую только собираешься взять в ипотеку.
«Мы тесно взаимодействуем со Школой цифровой экономики ДВФУ. Магистерскую программу по направлению искусственного интеллекта открыли год назад, и мы стояли у основ ее зарождения. Сейчас уже есть практические вещи, которые студенты создали своими руками и головой. Нам важно создать технологический толчок, который даст импульс развитию в обучении технологиям искусственного интеллекта и больших данных. Для Сбербанка это, скорее, социальная ответственность и благотворительность, чем желание создать себе кадровый резерв», - пояснил председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий СУХОВЕРХОВ.
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