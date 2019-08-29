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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Банки пулом помогут резидентам
Сообщает пресс-служба КРДВ.
Из пресс-релиза КРДВ следует, что заключенные соглашения позволят инвесторам ТОР и СПВ, а также подрядным организациям, получать широкий спектр услуг: привлечение кредитных средств, оформление банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание, ведение зарплатных проектов, сопровож- дение валютных контрактов и т.д.
Услуги для резидентов в режиме «единого окна» будут предоставляться на специальных условиях. Корпорация будет дифференцировать проекты на соответствие требованиям того или иного банка, минимизировать документооборот и время на взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями.
«На данные услуги, являющиеся результатом нашего сотрудничества с банками, вправе рассчитывать и наши многочисленные партнеры - поставщики и подрядные организации, которым требуются банковские гарантии на старте или в ходе работ», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан КАНУКОЕВ.
Внедрение современных банковских технологий на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток будет идти в партнерстве не только с крупными федеральными банками, такими как ПАО «Сбербанк России», АО «МСП Банк», ПАО «Банк ФК «Открытие», ПАО «МТС-Банк», АО «СМП Банк», АО «Банк Интеза», ПАО «АКБ «Абсолют банк», но и с надежными региональными кредитными организациями, которые давно работают в ДФО и хорошо знают специфику местного бизнеса, особенно в сегменте МСП: ПАО АКБ «ПРИМОРЬЕ», ПАО «СКБ Приморья «Примсоцбанк» и АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
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