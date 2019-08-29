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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Кирилл Грибов возглавит банк "Открытие" в Приморье
Он будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы. Представила нового руководителя территориальный директор по Дальнему Востоку банка «Открытие» Юлия ТИЩЕНКО.
Как сообщила Юлия Тищенко, банку многое удалось за последнее время на региональном уровне, идет последовательное развитие, и перед командой в Приморском крае стоят не менее амбициозные задачи. За 6 месяцев текущего года региональный портфель привлеченных средств корпоративного бизнеса увеличился в 4 раза и превысил 3,2 млрд рублей, сбережения частных клиентов увеличились в 3 раза - до 1,8 млрд рублей. Банк также в разы увеличил объемы кредитования малого бизнеса и розничных клиентов. На сегодняшний день в Приморье работают 6 отделений банка: одно в Уссурийске и пять в столице Приморского края - Владивостоке. В начале 2020 года сеть расширится за счет офиса в Находке.
Досье «Дальневосточного капитала": Кирилл Грибов родился во Владивостоке. Закончил с отличием Финансовый факультет ДВФУ по специальности Банковское дело. В 2016 году получил диплом о повышении квалификации по программе MBA. Карьеру в финансовой сфере начал с должности экономиста 1 категории. С 2013 по 2019 гг. работал на руководящих позициях по корпоративному бизнесу в ПАО Сбербанк в Хабаровском крае, Амурской области, Ставропольском крае. За это время приобрел опыт работы в направлении малого, среднего и крупного бизнеса, а также опыт взаимодействия с администрациями крупнейших городов и субъектов Дальнего Востока, курировал социально значимые и крупные коммерческие проекты банка в регионе.
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