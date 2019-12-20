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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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24 Декабря 2019, 13:00 | Финансы |
Константин Шестаков, врио вице-губернатора: В Приморском крае ежегодно открывается более 12 тысяч новых ИП и компаний
Чаще всего это совсем небольшие компании. Все меры поддержки бизнеса в Приморье должны быть направлены на то, чтобы создать для них условия для работы и развития
И конечно, в первую очередь, это повышение доступности финансов - только так можно выращивать собственные конкурентные марки и бренды, которые будут популярны у наших азиатских соседей. И Гарантийный фонд Приморья всегда первым реагирует на потребности предпринимателей, адаптируя меры поддержки под новые потребности бизнеса.
Теги: Константин Шестаков Приморье
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