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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье стало первым регионом, раскрывшим эскроу-счет
За два месяца их число выросло в три раза, сообщает пресс-служба ДВ ГУ Банка России.
Количество кредитных договоров на финансирование проектов долевого строительства, увеличилось за сентябрь - октябрь с 13 до 23, их сумма увеличилась в 3,4 раза и превысила 11 млрд рублей. Объем средств, депонированных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос с 84 млн до 977,5 млн рублей.
География проектного финансирования охватывает пока 6 регионов ДФО: Приморье, Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Бурятию и Якутию.
По новой схеме финансирования больше всего проектов реализуется в Приморском крае - здесь заключено 17 кредитных договоров между банками и застройщиками. Регион стал первым на Дальнем Востоке, где в связи с вводом объекта в эксплуатацию и передачей квартиры дольщику уже раскрыт счет эскроу. С него застройщику перечислено 1,2 млн рублей.
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