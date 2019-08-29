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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:53 |
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Ипотеку на Дальнем Востоке берут все меньше
По итогам первой половины 2019 года было заключено свыше 30,5 тыс. сделок, что на 14% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России.
В первую очередь, такая динамика объясняется повышением ставок ипотечного кредитования. На 1 июля 2019 года средневзвешенная ставка по рублевым ИЖК составила 10,33%, тогда как годом ранее - 9,59%.
Свои коррективы в спрос внесла неопределенность на рынке недвижимости, связанная с внедрением механизма расчетов через эскроу- счета, а также ожидаемое потребителями снижение процентных ставок по ипотечным кредитам вследствие прогнозирования рынком уменьшения ключевой ставки во второй половине 2019 года.
«Частично спрос дальневосточников на ипотеку был удовлетворен во второй половине 2018 года. Тогда на рынке преобладали ожидания роста цен на недвижимость и увеличения инфляции, связанные с повышением ставки НДС и усилением санкционной риторики. Кроме того, в связи с понижением ставок ипотечного кредитования наблюдался значительный спрос на рефинансирование ипотечных договоров. Все это привело к росту числа сделок во второй половине 2018 года более чем на 40%, причем пик пришелся на четвертый квартал», - отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон ГУЛЕВИЧ.
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