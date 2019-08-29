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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:53 |
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Ипотека под 2% получила одобрение
«Коллеги убедили меня. Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить ее на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре», - заявил президент.
Проект пониженной ипотеки Владимиру Путину представил во время осмотра выставки Минвостокразвития России глава ведомства Александр КОЗЛОВ.
«Очень рад был услышать слова Владимира Путина о том, что он поддерживает наше предложение по ипотеке 2% для молодых семей и людей, которые хотят построить свои дома на «дальневосточном гектаре». У нас уже есть все расчеты, есть механизм. Одобрение президента получено! Программа будет действовать только на Дальнем Востоке, нигде больше», - прокомментировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Одним из доводов, которые привели президенту РФ, были четкие расчеты, основанные на данных Росстата.
«Сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9%, и чтобы ее получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся таких семей на Дальнем Востоке - 1700.
Если ипотека будет 2%, то ей смогут воспользоваться 8500. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двух человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч», - пояснял Александр Козлов.
По оценкам Минвостокразвития, ипотеку под 2% годовых смогут взять тысячи молодых семей (до 35 лет) для покупки квартир, и гектарщиков - для строительства ИЖС.
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