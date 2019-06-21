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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пасынки жилкомхоза
Топливно-энергетический комплекс Хабаровского края штормит. За уже поставленное топливо в прошедший отопительный сезон теплоснабжающие организации задолжали поставщикам более 1,5 млрд рублей. Как следствие, те не хотят попасть в финансовый капкан и в предстоящую зиму.
В результате подготовка к отопительному сезону затрещала по швам. Компании-поставщики в шоке, муниципалитеты бьют в набат, а правительство края хочет всех «застращать» с помощью прокуратуры. Но, похоже, экономика начинает брать верх над пристрастием к силовым методом решения хозяйственных проблем.
Долг девяти районов за поставленное в рамках северного завоза топливо только перед одним из нескольких централизованных поставщиков - ООО «Флагман» - составляет 770 млн рублей. Остальные компании еще надеются договориться с правительством ФУРГАЛА, а оно уже вовсю ведет претензионную работу.
В частности, по его искам в судебном порядке приостановлены операции по счетам муниципалитета Советско-Гаванского района, который задолжал ООО «Флагман» 303,5 млн рублей. В муниципалитете рассказали, что средства на оплату закупки топлива на счета районных администраций поступают в виде трансфертов из краевого бюджета, однако этих самых трансфертов там давно не видели. В ближайшие дни исполнительные листы на сотни миллионов рублей окажутся в администрациях Охотского и Амурского районов, которые тоже являются «пасынками» краевого ЖКХ.
ООО «Флагман» в рамках «северного завоза» обеспечивает нефтепродуктами Охотский, Николаевский, Ванинский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, им. П. Осипенко, Амурский и Ульч- ский районы. Топливо поставляется на муниципальные предприятия: ТЭЦ и котельные. Все пройдено и подписано в соответствие с законом: конкурсные процедуры, контракты, товарные накладные - свои обязательства компания выполняет как положено.
Компания входит в число девяти компаний, которые после отбора, проведенного ООО «Межрайтопливо» (оператора закупок и перевозок в рамках «северного завоза») в 2016 году, заключили рамочное соглашение. Далее схема выглядит просто: в «Межрай- топливо» поступает заявка из того или иного района, оно запрашивает у уже отобранных предприятий коммерческие предложения и, выбрав наиболее выгодное (т.е. с самой низкой ценой) предложение, заключает договор на поставку угля или нефтепродуктов с конкретным поставщиком.
В 2016 и 2017 годах схема, рассчитанная на оплату нефтепродуктов в течение 40 дней после получения, работала нормально. Иногда случались сбои, но, когда по суду, а больше - в добровольном порядке, расчеты производились, долги погашались относительно быстро. А затем наступил 2018 год, произошла смена губернатора и изменения в правительстве края, и начались проблемы.
Выясняя обстоятельства, мешающие районам рассчитаться за мазут и дизтопливо, юристы «Флагмана» наткнулись на интересное обстоятельство. Оказывается, часть средств из северных районов уже поступила на счета ООО «Межрайтопливо». В частности, еще в январе 2019 года финансовое управление администрации Советско-Гаванского района перечислило единому оператору 101,6 млн рублей в оплату топлива, поставленного ООО «Флагман». Из администрации Охотского района перечислили 189,5 млн рублей. Но по назначению они не дошли, осев на счетах посредника.
- Мое личное мнение, подтверждение которому я вижу в том, как у нас сейчас суды проходят, и как ООО «Межрайтопливо» затягивает рассмотрение дел, цель у них - не платить эти деньги или, как минимум, получить отсрочку, - говорит юрист Иван ВИДОВ, представляющий интересы ООО «Флагман».
Пытаясь выяснить судьбу заработанных денег, руководство предприятия-поставщика обратилось в краевую прокуратуру с заявлением о проведении проверки по факту расходования бюджетных средств. Итог - прокурор Центрального района Хабаровска направил материалы проверки в отношении директора ООО «Межрайтопливо» Алексея ХРИПУНА в орган предварительного расследования.
Дело в том, что деньги на северный завоз в краевом бюджете заложены на год вперед, так что дойти до поставщика они просто обязаны. Но не доходят. В недоумении и муниципалитеты северных районов, которые могут уже следующей зимой замерзнуть! Кто же им будет поставлять топливо бесплатно?!
Понимая это, глава Советско-Гаванского района Юрий БУХРЯКОВ обратился к губернатору Сергею Фургалу с просьбой о помощи, жалуясь на то, что сейчас расходные операции муниципалитета приостановлены, из-за чего нет возможности в полном объеме исполнять полномочия, определенные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
«Администрацией муниципального района совершались все необходимые действия, направленные на выполнение судебных актов, произведено частичное исполнение требований исполнительных документов. Администрация неоднократно обращалась к губернатору Хабаровского края и в правительство края за оказанием финансовой помощи. Во избежание негативных социальных последствий, просим вас в кратчайшие сроки предоставить бюджету Советско-Гаванского муниципального района финансовую помощь на оплату исполнительных листов в размере 303,6 млн рублей», - говорится в письме главы района, отправленном на имя главы края.
Директор ООО «Флагман» Виталий БУРЛАКОВ также обратился к губернатору Сергею Фургалу с просьбой оказать содействие в решении проблемы предприятия. Проблема на данный момент тянет на 770 млн рублей - столько недополучено за поставки топлива. Глава региона в ходе личной встречи, которая состоялась еще в феврале 2019 года, заверил предпринимателя, что расчет будет произведен в марте. Не дождавшись обещанного, руководитель «Флагмана» обратился повторно - в письменном виде. Потом - еще раз.
- Наша компания рассчитывала на поддержку губернатора и понимание ситуации. Мы надеялись, что руководство края не допустит одностороннего отказа от исполнения принятых на себя обязательств, - рассказывает Виталий Бурлаков.
Но вместо обещанных губернатором денег «Флагман», судя по всему, ждут разборки с Генеральной прокуратурой. На имя директора ООО «Флагман» пришло письмо заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия ЛИТВИНЧУКА, в котором говорится следующее:
«Правительством края направлено обращение на имя заместителя Генерального прокурора РФ об организации проверки законности действий ООО «Флагман» по формированию цены на рынке продажи нефтепродуктов при заключении сделок с ООО «Межрайтопливо». Вопрос оплаты задолженности будет рассмотрен по результатам проверки Прокуратуры РФ».
Как говорится, приехали! А ведь «Флагман» - не только поставщик топлива, но и якорный инвестор площадки «Холдоми» ТОСЭР «Комсомольск». Из-за неплатежей за топливо компания вынуждена была приостановить обустройство горнолыжного комплекса «Холдоми». Ее печальный пример заставляет и других инвесторов с опаской смотреть на работу в Хабаровском крае.
В аналогичном с «Флагманом» положении оказалось и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Долг потребителей Хабаровского края за природный газ за прошедший отопительный сезон увеличился на 40%, теплоснабжающие организации банкротятся, против должников из числа физических лиц возбуждены сотни административных дел. По последним данным, совокупная просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа составила порядка 800 млн рублей. Из них около 32 млн рублей - задолженность населения перед поставщиком газа, а более 620 млн рублей сформировано долгами теплоснабжающих организаций (ТСО).
Губернатор Сергей Фургал в прошлом октябре оперативно провел встречу с газовиками, на которой поручил правительству Хабаровского края подготовить план по выходу из сложившейся ситуации и взял ее на личный контроль. «Газпром» поверил в благие намерения хабаровских чиновников и в течение отопительного периода бесперебойно снабжал хабаровских поставщиков газом.
По итогам отопительного сезона выяснилось, что власти края своих обязательств не выполнили. Долг только увеличился. Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор ЗУБКОВ в связи с этим заявил: «В отсутствие очевидных экономических предпосылок для появления задолженности за поставленное «голубое топливо» в регионе продолжает сохраняться ситуация, когда на одних и тех же производственных мощностях ежегодно создается новая ТСО, а предыдущая становится банкротом».
По информации пресс-службы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», подготовленной по запросу «Дальневосточного капитала», для взыскания дебиторской задолженности с юрлиц в 2018 году было направлено более 100 заявлений на принятие к исполнению исполнительных листов, что позволило компании вернуть почти 185 млн рублей.
«Мы уверены, что выправление в Хабаровском крае ситуации с платежной дисциплиной потребителей «малой энергетики» соответствует интересам и газовиков, и региональных властей. Ведь из-за сложившейся ситуации зачастую население не получает качественных коммунальных услуг, а бюджет недополучает столь необходимые ему налоговые поступления», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий ШПЕРЛИНГ.
Ситуацию в газовом хозяйстве края уже нельзя оставлять на самотек. Строительство уличных газопроводных сетей выполнено на 39%, для газификации подготовлено всего лишь 33% домовладений от запланированных объемов. Из-за неплатежей и позиции регионального правительства «Газпром газораспределение Дальний Восток» не может пустить в эксплуатацию ряд объектов, построенных в 2011-2015 годах, в связи с неготовностью или отсутствием потребителей. Из семи дальневосточных регионов, участвующих в программе газификации России, наибольшее отставание наблюдается именно в Хабаровском крае.
Павел ЛЕБЕДЕВ
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