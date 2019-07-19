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26 Августа 2019, 13:51 | Рынки

Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"

Данные статистики свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в экономике региона

Индекс промышленного производства в Хабаровском крае вновь просел. По данным Хабаровсккрайстата, в августе по сравнению с июлем он составил 98,2 процента. Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 августа 2019 г. составила 119,5 млн. рублей и по сравнению с 1 июля 2019 г. увеличилась на 2,8%.

На 110,3 процента за этот период выросло количество безработных. К концу июля 2019 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 7,6 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 6,5 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 4,3 тыс. человек получали пособие по безработице

Реальные денежные доходы во II квартале 2019г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,4%, в I полугодии 2019 г. по сравнению с I полугодием 2018г. снизились на 1,6%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) во II квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,9%, в I полугодии 2019г. по сравнению с I полугодием 2018г. снизились на 2,3%.

Общая численность рабочей силы в первом полугодии снизилась по сравнению с концом 2018 года на 33 тысячи человек (с 728 тысяч человек до 695 тысячи человек). При этом, к примеру, в июне 2019 г. численность штатных работников организаций составила всего 328,3 тыс. человек, а число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2019 г. составило 343,5 тыс. человек. Практически 50 на 50 процентов.

Эти данные свидетельствуют об отсутствии положительной динамики в экономике региона. Краевые власти не пытаются сколько нибудь действенным образом решить проблемы в экономике, подчас неуклюжими действиями лишь усугубляя их.

Поэтому, отчаявшись устроиться на работу, многие жители региона пытаются создать себе рабочие места самостоятельно, не желая платить налоги. Росстатпосчитал, что в первом полугодии в неформальном секторе было занято 13,3 % человек от общей численности трудоспособного населения. По неофициальным данным, это число приближается к 200 тысячам.

Чтобы заработать на жизнь, хабаровчане нелегально таксуют, оказывают репетиторские услуги, работают «черными  лесорубами», браконьерничают, перепродают автомобили, занимаются массой других «серых дел». Работать «по-белому» в крае по-прежнему невыгодно. Предпринимателей и самозанятых граждан душат высокие налоги, необходимость совсем не маленьких страховых взносов в Пенсионный фонд и ФОМС.

По мнению экспертов, патентная система налогообложения в крае явно не доработана. Стоимость патента зачастую привязана к доходу, чем больше показываешь, тем больше платишь, действие патента при этом носит ограниченный временной промежуток.  Это невыгодно для людей, которые из-за этого пытаются уйти в тень. В результате краевая казна недополучает огромные деньги, которые помогли бы региональному правительству заделать дыры в краевом бюджете.

Ужесточившаяся фискальная политика хабаровского «белого дома» также не способствует легализации частного бизнеса. В начале года группа депутатов региональной Закдумы предлагала уменьшить налог на транспортные средства для того, чтобы местные автолюбители не регистрировали их в более «дешевых» регионах, расположенных по соседству. Однако инициатива не прошла, краевые финансисты не пропустили законопроект.

Также в недрах правительства разработан законопроект, которым планируется увеличить налоги с резидентов ТОР, Свободного порта, недропользователей. Хотя в предвыборной программе будущий губернатор обещал объявить чрезмерным налогам самую решительную борьбу. В реальности получилось наоборот. Это создает напряжение среди бизнеса и провоцирует его сворачивать деятельность в крае, что влечет увольнение персонала и появление новых теневиков на рынке труда  в лучшем случае.

«Если брать такие инструменты как свободный порт, территория опережающего развития, программы поддержки малого и среднего бизнеса — все эти инструменты есть, но ни одна самая лучшая отвертка сама шуруп не закрутит, это только продолжение руки, которая крутит эти шурупы. Власть должна очень серьёзно переосмыслить эффективность мер по поддержке самозанятости, микро и малого бизнеса », - комментирует ситуацию в интервью агентсву  Transsibinfo кандидат экономических наук, доцент Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

По его словам, вместо «рекламных лозунгов и каких-то политических шагов» руководство региона должно делать очень простые вещи - настроить инструменты поддержки таким образом, чтобы обычные малые предприниматели - парикмахерские, магазины, заводики крошечные, мастерские, - почувствовали, что им выгодно богатеть вместе со своим краем. Что им не надо  больше прятаться, жить в постоянном страхе налогового и уголовного преследования, а можно спокойно работать и развивать бизнес.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: спад  фуругал  статистика  бизнес  доходы  банкротство  Хабаровский край 


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