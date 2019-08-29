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25 Сентября 2019, 11:45 | Рынки |

Дальневосточники делят угольный пирог

Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край

В порту Ванино (находится на северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе) в настоящее время реализуется сразу несколько новых проектов.

В 2008 году между мысом Бурный и мысом Мучукей-Дуа АО «Дальтрансуголь» (входит в АО «СУЭК») построило специализированый угольный терминал. Порт предназначен для перевалки угля СУЭК до конечных потребителей в Китае, Южной Корее, Японии и Тайване.

«При запуске терминала АО «Дальтрансуголь» мы ориентировались на необходимость перевалки всего 12 млн тонн в год, но, благодаря строительству ОАО «РЖД» Кузнецовского тоннеля и увеличению провозной способности, была реализована вторая очередь, с ростом до 24 млн тонн в год. В рамках Магистрального плана по развитию инфраструктуры мы приступили к реализации 3-й очереди терминала до 40 млн тонн годовой перевалки. Инвестиции в первый этап проекта составят около 12 млрд рублей», - сказал заместитель гендиректора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис ИЛАТОВСКИЙ.

В марте следующего года ожидается запуск первой части транспортно- перегрузочного комплекса для перевалки угля на северном берегу бухты Мучке АО «ВаниноТрансУголь» (входит в группу «Колмар») с объемом инвестиций 37 млрд рублей.

«Мы реализуем проект по строительству угольного морского терминала в порту Ванино. Стоимость проекта - около 37 млрд рублей, и планируемая мощность после введения в строй обеих очередей должна составить 24 млн тонн к 2023 году. Часть работ уже завершена, построена железнодорожная станция, вспомогательные здания. Завершается строительство причального комплекса нашего терминала, создаются транспортеры и вагоноопрокидыватели», - сказал гендиректор АО «ВаниноТрансУголь» Юрий ТЯМУШКИН.

Группа компаний «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

О планах построить угольный перегрузочный терминал в районе мыса Бурный мощностью 15 млн тонн угля в год заявило ООО «Дальневосточный Ванинский порт». Инвестором проекта выступает АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана БАЙСАРОВА, владеющего лицензией на разработку Элегестского угольного месторождения. Инвестиции в этот проект оценивались в 30 млрд рублей. При этом новый порт увязан с полномасштабной разработкой Элегеста и строительством железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино.

Увы, но и у проектов в Хабаровском крае есть минусы. Так, в отчете АО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») говорится: «При благоприятном развитии событий в ближайшие 10 лет береговая полоса между Ванино и Совгаванью (соседний с Ванино Советско-Гаванский район - Прим. ДК) должна превратиться в крупнейший на Дальнем Востоке России портовый комплекс суммарной перевалочной мощностью порядка 60-80 млн тонн. В то же время приходится констатировать, что развитие портовых мощностей в Ванинском транспортном узле сегодня значительно опережает развитие железнодорожной инфраструктуры».

На Сахалине далеко идущие планы - у ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК). Ранее было озвучено, что компания Олега МИСЕВРЫ в 2021 году возведет линию по транспортировке угля протяженностью 28 км в Углегорском районе. Объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 7,8 млрд рублей.

«Угольный конвейер соединит Солнцевский разрез и морской порт Шахтерск, развитие и перспективы которого напрямую связаны с планами по увеличению добычи угля и его экспорту в страны Азиатско- Тихоокеанского региона», - говорил председатель совета директоров ВГК Олег Мисевра.

Запуск линии в работу позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт с 7,5 млн тонн по итогам 2018 года до 20 млн тонн в перспективе.

Всего ВГК в ближайшие четыре года планирует вложить в развитие добычи и экспорта угля на территории Углегорского района порядка 20 млрд рублей.

Досье «Дальневосточного капитала": ООО «Восточная горнорудная компания» - крупнейший производитель энергетических углей на Сахалине, добывает энергетические угли марки 3БР в основном на Южном участке Солнцевского месторождения бурого угля в Углегорском районе Сахалинской области. С места добычи уголь автотранспортом доставляется в порт Шахтерск на западном побережье острова.

Олег КЛИМЕНКО

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: уголь  Дальний Восток 


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