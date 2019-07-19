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19 Июля 2019, 09:30 | Рынки |

Михаил Лесков: Производство цветных и редких металлов - это локомотив развития горнорудной промышленности Дальнего Востока России

В июле конференция и выставка "МАЙНЕКС Дальний Восток" в Хабаровске соберут сотни профессионалов, специализирующихся в вопросах разведки и добычи твердых полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента

Председатель Оргкомитета этого форума Михаил ЛЕСКОВ выступает в «ДК» в качестве эксперта по теме номера - говорим о состоянии и перспективах добычи драгоценных и цветных металлов в ДФО.

- Михаил Иванович, верно ли я понимаю, что сейчас наблюдается всплеск интереса инвесторов к новым отраслевым нишам на Дальнем Востоке страны?

- На наших глазах, одновременно со стремительным развитием и укреплением промышленности по добыче драгоценных металлов (золота, серебра, платины) и после длительного спада активности в постсоветский период, происходит довольно энергичное развитие проектов по добыче цветных металлов. Отрасль восстанавливается теперь во многом уже на иной технологической и финансовой базе, которая обеспечивает ей большую устойчивость за счет сочетания нескольких факторов. Сегодня это современные самодостаточные производства, без привязки к государственному финансированию и без тех перекосов, которые наблюдались ранее с «отраслевым монополизмом», и иными негативными чертами. Новые предприятия более разнообразны, используют различные бизнес-модели, управляются различными собственниками, а значит, состязаясь и конкурируя, как это ни странно, обмениваются наилучшими достижениями и практическим опытом, вместе развиваясь количественно и качественно.

Все это дает почву для роста такого масштаба и темпов, которого мы не видели даже в лучшие советские годы. Быстринка (Быстринский ГОК, построенный в Забайкальском крае), Удокан, реализуемый в том же регионе, Малмыж в Хабаровском крае, Баимка (ГДК «Баимская») на Чукотке - это все очень сложные и крупные проекты. И если Малмыжское медно-порфировое месторождение еще находится в сравнительно развитом, «теплом», скажем так, инфраструктурном окружении, то Баимка, во всех отношениях, находится в намного более «суровом» климате - инфраструктурном и физико-географическом. Это крупные проекты, реализуемые с большим напряжением сил, и они демонстрируют энергию своих реализаторов.

- Почему в процессе работы над проектами меняются компании- инвесторы? Не вытягивают?

- Крупные проекты во всем мире неоднократно меняют собственников, это нормально. Поэтому мы и наблюдаем такую ситуацию в ДФО: например, «Русская медная компания» и KAZ Minerals (структура корпорации «Казахмыс») пришли, соответственно, на Малмыж и Баимку вслед за геологоразведочными структурами после долгих лет поисков и разведки. Их приходу также предшествовала смена ряда собственников, которая происходила по мере перехода проектов с одной стадии развития на другую. Это говорит о том, что, по всей вероятности, горизонт воплощения производственной стадии этих проектов так или иначе - уже видимый.

- В чем отличие направления цветных металлов, той же меди, от золотодобычи?

- Горизонт развития даже средних проектов по добыче цветных металлов всегда длиннее, чем, порой, у самых сложных и масштабных проектов по добыче золота. «Планка входа» (объем стартовых инвестиций) в такие проекты - в разы больше, чем даже в сопоставимые по сложности золоторудные проекты. Здесь больше нагрузка на внешнюю инфраструктуру, требуется большее количество рабочих рук и более широкий спектр их специальностей. Эффект от таких производств, особенно если это не просто ГОК, производящий концентраты, а ГМК, производящий, по крайней мере, черновые (нерафинированные) металлы, соответственно, тоже как правило протяженнее и весомее, поскольку они обычно дают возможность производить продукцию достаточно высокого передела. Горно-металлургические производства в этой сфере - это своеобразный хайтек горнорудной промышленности, и благодаря им реализуется надежда на существенные изменения в регионах их присутствия.

- Вы убеждены в отраслевой трансформации? Теперь добыча металлов в ДФО не будет ограничена узкой специализацией добычи только золота?

- На наших глазах происходят фундаментальные изменения в картине горной промышленности Дальнего Востока. После долгих лет застоя, и даже разрухи, в последние 10-15 лет начали строиться действительно крупные и современные производства драгоценных, цветных и даже черных металлов. Появились, как я уже сказал, крупные стройки медных комбинатов. Начинается восстановление и развитие добычи олова. В начале 1990-х многие оловянные ГОКи Дальнего Востока были фактически заброшены и разрушены, никто нормально не следил за оставшимися после них гидротехническими сооружениями, не занимался дамбами, хвостохранилищами, которые интенсивно эродировали, пылили и негативно влияли на окружающую среду. Теперь на былых руинах начинает восстанавливаться производство. Появляются первые элементы успеха.

- Чем обусловлено то, что инвесторы начали вкладываться в эти проекты?

- К изменениям привели несколько обстоятельств. Во-первых, развитие золотодобычи: опытные кадры, современные подходы к освоению объектов и реализации достаточно крупных производств, наработанный инструментарий теперь можно применить к проектам добычи других металлов.

Второе - появились деньги, в том числе, в руках у ряда профессионалов, тех, кто ранее работал в крупных профильных компаниях. Получив знания плюс деньги, эти люди поняли, что могут применить их в смежных отраслях. Надо сказать, что их пример в добыче действует заразительно и на представителей других отраслей - бизнесменов и управленцев из строительной индустрии, нефтегазового и энергетического секторов и так далее.

- Им проще зайти в новую сферу деятельности?

- Да, нередко, выйдя из бизнеса в привычных им ранее сферах, причем из значительно укрупнившегося уже бизнеса, они имеют сравнительно немного шансов занять еще более прочные позиции в прежней отрасли, поскольку, с ростом размеров бизнеса в любой сфере, конкуренция становится острее. А вот ниши в каких-то иных сферах, в т.ч. в добыче полезных ископаемых, вполне может быть тем самым новым делом и объектом новых инвестиций.

- В том числе, работа на освоенных в советское время месторождениях?

- Безусловно, реконструкция действующих производств, и даже отвалы бывших рудников, хвостохранилища обогатительных фабрик, остановившихся более 15-20 лет назад - это как раз тот самый вариант, который по некоторым параметрам может оказаться не то что проще, но технически комфортнее, чем строительство нового рудника «с нуля».

- Но золото по-прежнему будет держать первенство?

- Конечно, по всей видимости, в ближайшие годы оно сохранит в целом лидерство и по количеству предприятий, и по количеству задействованных кадровых ресурсов. По сути, золотодобыча - это начальная школа для горной отрасли, питающая кадрами как саму отрасль добычи благородных металлов, так и иные смежные отрасли, начавшие развиваться благодаря успехам золотодобычи на Дальнем Востоке России.

Беседовала Марина Кравченко

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: Дальний Восток  МАЙНЕКС 


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