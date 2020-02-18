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Амур попал под браконьерский пресс
В 2019 году по общему согласию рыбаков и контролирующих ведомств летняя путина на Амуре была отменена вовсе, а в осеннюю рыбодобывающие компании выловили всего 8 тысяч тонн лососевых. Это составило лишь 41% из общей квоты в 16,5 тысяч тонн, что является предельно малым показателем, если учесть, что добычу вели 90 предприятий.
«Красная рыба - тихоокеанский лосось - важнейшая составляющая и пищи, и образа жизни, и экологии, и экономики бассейна Амура. Поэтому то, что происходит с лососем сегодня, и будет ли эта рыба на нашем столе и в наших завтра - далеко не праздный вопрос, и волнует он не только специалистов, власть, рыбопромышленников и науку - он волнует каждого жителя нашей страны, а дальневосточников тем более», - считает координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга ЧЕБЛУКОВА.
Руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРО) Сергей Рябченко недавно провел в Хабаровске пресс-конференцию, на которой изложил свой взгляд на проблему. По его словам, рыбы в Амуре с каждым годом становится меньше. На это могут влиять глобальные климатические процессы, из-за которых Амур теплеет, и лосось уходит севернее. Но серьезные вопросы остаются у общественника, который долгие годы возглавлял комитет рыбного хозяйства краевого правительства, к деятельности регулятора.
В прошлом году у членов возглавляемой им Ассоциации были большие претензии к работе краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Они, в частности, сетовали на постоянные задержки процесса наделения объемами предприятий. К примеру, не были до конца распределены объемы по Сахалинскому заливу, не «расписали» кижуча в Охотском районе, почти две недели разбирались с дополнительными квотами по гольцу. Предприятия в это время могли бы спокойно ловить, наращивая объемы, а они только несли убытки.
Наибольшие претензии у рыбаков к тому, что по решению регулятора промышленный лов лосося в осеннюю путина был прекращен на 7 - 10 дней раньше первоначально установленных сроков. По мнению Рябченко, ученые, по всей видимости, не учли паводок, скорость прохождения косяка, ведь рыба и в шторм идет хорошо, и явно переборщили с проходными днями.
«Нельзя было так сильно закручивать гайки. На рыборазводных заводах края закладка молоди прошла хорошо. Заложили 65 миллионов штук мальков. Поэтому рано было приостанавливать промышленный лов. Рыба еще хорошо шла, ее было достаточно, чтобы и промысловики заготовили плановые объемы, и она отметалась на естественных нерестилищах», - отметил в комментарии для «Дальневосточного капитала» Сергей Рябченко.
Досье «Дальневосточного капитала»: АПРО Хабаровского края образована в октябре 2010 года. В нее входят 47 предприятий, зарегистрированных во всех прибрежных районах края. Основные виды добываемых водных биоресурсов: лососевые, сельдь, минтай, крабы. На долю членов ассоциации приходится 51% от объемов всего вылова тихоокеанских лососей в Амуре и Амурском лимане и около 40% от общего объема вылова тихоокеанских лососей в крае. 75% всей продукции поставляется на внутренний рынок, 25% - на экспорт.
Из ошибок прошлогодней путины надо извлекать уроки, считает специалист. «Как вы знаете, в 2019 году рыбаки приняли совместное решение не выходить на промысел летних лососей, но что это дало, никто не знает. Наука не смогла провести мониторинг летнего захода рыбы на нерестилища. В этом году прогноз по вылову летнего лосося составляет 3 тысячи тонн горбуши, 2 тысячи тонн кеты. При этом наука просит провести мониторинг с тем, чтобы определить плотность, численность и динамику захода летних лососей. Мы поддерживаем эту позицию и будем выставлять орудия лова для того, чтобы провести мониторинг по рекомендации науки. Что касается осенней кеты, то в прошлом году заполнение нерестилищ, особенно в Амгуни, было оптимальным, и перспективы просматриваются более оптимистичные, нежели в году минувшем», - отметил председатель АПРО Хабаровского края.
В конце февраля в Южно-Сахалинске прошло заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), на котором сотрудники Росрыболовства, промысловики и ученые обсудили возможные изменения в правила добычи тихоокеанских лососей в путину 2020 года. «Ученые считают, и мы солидарны с ними, что для сохранения популяции лосося в Амурском лимане и в Амуре необходимо ограничить объемы и ареал промышленного рыболовства», - рассказал Сергей Рябченко.
На время осенней путины, по его словам, устанавливаются проходные дни: один день в лимане, два дня до устья Амгуни, и три дня - выше устья Амгуни. Начиная с Комсомольского района и выше, если комиссия по анадромным рыбам уже в ходе путины примет решение открыть там промысел, проходные дни будут установлены день через день. В целом, ученые рекомендуют распределить квоты по вылову осеннего лосося следующим образом: Николаевский район - 58,5 %, Ульчский район - 36,5 %, верхние районы - 5%. Летний лосось предлагается ловить до линии устья рек Амгунь - Тыр.
Детализировать планы планируется на заседаниях ДВНПС, запланированных на март и апрель. Предметный разговор о путине 2020 года власти, ученые и промысловики будут вести на мартовском заседании ДВНПС в Хабаровске, которое проведет заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. Обсуждение ожидается горячим: на нем нужно будет, в частности, решить проблему браконьерства на Амуре.
По данным правоохранительных органов, количество нелегальной «красной» рыбы на рынках и различного рода торговых «развалах» за последние два года пошло в рост. Только по официальным данным, в 2019 году в Хабаровском крае зарегистрировано 480 преступлений в сфере охраны водных биологических ресурсов, что на 11,4% больше, чем в 2018 году. Сведущие люди считают, что браконьеры добывают уже не менее четверти от легального объема добычи, которая в виде свежевыловленной рыбы и лососевой икры нелегально реализуется в регионе. При этом браконьеры буквально вычищают нерестовые реки, нанося удар по воспроизводству лососевого стада в амурском бассейне.
«Браконьерство на Амгуни (главный нерестовый приток Амура) на протяжении многих лет остается для местных жителей и заезжих «гастролеров» основным источником дохода. Главная причина - отсутствие перспективы с трудоустройством, так как рабочих мест в этом районе чрезвычайно мало, а людям надо кормить семьи. Но наряду с этим процветает и промысел ради больших денег. Объем добытой икры здесь принято измерять не килограммами, а центнерами и тоннами. Мы обнаружили (в ходе совместного мониторинга с WWF - ред.) даже не десятки, а сотни выпотрошенных и брошенных браконьерами рыб», - рассказывает доброволец Ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края Александр ФРОЛЕНОК.
Между тем, по его словам, штат рыбоохраны до смешного мал и измеряется единицами человек на сотни километров. Кроме того, во время спецопераций «Путина» днем река пуста, а ночью на ней идет бесконтрольный промысел. «Люди подвергают себя опасности во имя наживы, и это становится нормой, так как силовикам запрещено передвигаться по реке ночью из-за соображений техники безопасности. И, наконец, нерестилища, расположенные, как правило, в труднодоступных районах, не защищены вовсе!», - говорит волонтер.
Река Амур и ее нерестовые притоки испытывают огромный браконьерский пресс, считает председатель АПРО Хабаровского края Сергей Рябченко. Огромное количество плавных сетей и плавных лодок по объективным причинам проконтролировать невозможно. За последнее время в России произошли три масштабные реорганизации рыбоохарнных ведомств, в результате которых численность рыбоохраны только сокращалась. Сегодня осталось 97 инспекторов на весь Хабаровский край, при минимальной потребности в 200 человек. Росрыболовство идет навстречу, выделяет на путину до 50 человек из других регионов, но этого крайне недостаточно.
«В этой связи я хотел бы сказать о коренных малочисленных народах Севера, - заявил С. Рябченко. - У нашей Ассоциации есть соглашение о совместных действиях с Ассоциацией КМНС, мы проводим совместные мероприятия, пытаемся выработать единую позицию в вопросах сохранения лососей и их добычи, но беда в том, что сегодня существуют пробелы в законодательстве, на которые только недавно обратили внимание и внесли поправки в существующий закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Севера», в которых призывают определить механизм принадлжености к КМНС».
Как отметил председатель АПРО Хабаровского края, из-за отсутствия этих критериев страдают и представители КМНС, потому что под видом представителей коренных народностей недобросовестные граждане ведут незаконный вылов красной рыбы, о чем свидетельствует статистика. За последние два года количество представителей КМНС, подавших заявки на право вылова лосося в Амуре, увеличилось с 20 до 30 тысяч человек. Такого количество рыбаков среди коренных народностей, живущих в крае, просто нет.
Браконьеры активно пользуются лазейкой в законодательстве для того, чтобы иметь право законной ловли в Амуре лососей. Это катастрофа, ведь только официально представителям КМНС можно вылавливать до 100 килограммов красной рыбы в год, а сколько они ловят ее неофициально, трудно даже посчитать. Если в ближайший год в Хабаровском крае не запустят механизм определения принадлежности к КМНС, то эти заявки будут увеличиваться в геометрической прогрессии, и на Амуре будет процветать массовое узаконненое браконьерство. К чему оно проведет, догадаться нетрудно. Рыбному поголовью главной реки региона будет нанесен непоправимый ущерб.
Олег УССУРИН.
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